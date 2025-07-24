6 milyon TL'lik 'beyaz eşya servisi' dolandırıcılığı: 10 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; beyaz eşyalarını tamir ettirmek isteyen vatandaşların internet ortamında buldukları telefon numarasını aradıkları, 850'li hatlar üzerinden kendisini yetkili servis olarak tanıtan kişilerle görüştükleri, bu kişilerin vatandaşların ikametine kendilerini yetkili teknik servis olarak tanıtarak geldikleri, beyaz eşyalarını tamir etme bahanesiyle sözde rapor düzenledikleri, farklı banka hesaplarına para havalesi yaptırarak hiçbir hizmet vermeden dolandırıcılık yaptıkları iddiaları üzerine çalışma başlattı.

6 MİLYON LİRA MENFAAT

Şüphelilerin, kentte 16 olaya karıştıkları, banka hesap hareketlerinin incelenmesi neticesinde 6 milyon TL maddi menfaat elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheliden 10'u kakalandı. 2 şüphelinin de cezaevinde olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin kentte sözde çağrı merkezi olarak kullandıkları iş yerinde yapılan aramada; 10 adet bilgisayar kasası, 5 adet diz üstü bilgisayar, müştekileri aramada kullandıkları konuşma metinleri, müşteki bilgilerinin bulunduğu not kağıtları, belgeler, cep telefonları, sim kartları ve dijital materyallere el konuldu. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı uygulandı.