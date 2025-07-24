Bursa'da 20 zeytin ağacı yandı: 2 çocuk gözaltında

Yangın, saat 13.15 sıralarında Arapzade Mahallesi Şahin Tepesi bölgesinde zeytinlik bir alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, 14 ve 15 yaşlarında iki çocuk, bakır telleri yakarak plastiklerinden ayırmak isterken kontrolsüzce yaktıkları ateş, kısa sürede zeytin ağaçlarına sıçradı. Hızla büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri, ellerine hortum ve yangın tüplerini alarak alevlere müdahale etti. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında toplam 20 zeytin ağacı zarar gördü. Yangını çıkardığı ileri sürülen iki çocuğun, alevlerin büyümesinin ardından bölgeden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri iki çocuğu gözaltına alırken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.