Yargıtay, 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin kararı bozdu

Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin davaya bakan Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin sanıklar amca Yusuf A. ile Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. hakkında verilen beraat kararının Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce uygun bulunması üzerine, cumhuriyet savcısı, küçük kızın annesi Şükran Aydemir'in avukatı ve katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı çeşitli nedenlerle karara itiraz etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yargıtay ilamında, katılan vekilinin duruşmalı inceleme talebinin reddine karar verildiği belirtildi.

Kararda, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince sanıklar hakkında "Nitelikli kasten öldürme" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ayrı ayrı beraatlerine karar verildiği ve Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince sanıklar hakkında verilen karara yapılan itirazların esastan reddine karar verildiği hatırlatıldı.

Dosyanın temyiz sebepleriyle ilgili kararda, cumhuriyet savcısının sanıklar Y.A, M.A.A. ve B.A'nın "Nitelikli kasten öldürme" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarının fail sıfatıyla, sanıklar Y.A. ve A.A'nın ise aynı suçlara yardım eden sıfatıyla iştirak etmek suretiyle sübuta erdiği gerekçesiyle katılan (davaya) Şükran Aydemir ve kurum vekilinin itirazlarının ise sanıkların suçlarının sübuta erdiğine, eksik araştırmaya, katılan kurumun vekalet ücretine ilişkin olduğu bildirildi.

- "Hükümlerde hukuka aykırılık bulunmuştur"

Kararın gerekçe kısmında, şunlar ifade edildi:

"Kabul edilebilir bir temyiz başvurusu üzerine yapılan inceleme neticesinde, 9 Temmuz 2018 tarihli tutanak içeriğine göre, sosyal paylaşım sitesi olan Facebook aracılığıyla 29 Haziran 2018'de Tezcan Kıvrak isimli hesaptan 'Leyla kızımız dedesinin köyünde dere kenarında ölü olarak bulunmuştur' şeklinde paylaşımda bulunulduğunun tespit edildiği, maktulün cesedinin 2 Temmuz 2018'de bulunması ve alınan raporlara göre maktulün yaklaşık 3 gün önce ölmüş olabileceğinin tespit edildiğinin anlaşılması karşısında, yapılan paylaşımın hangi hesap bilgisi ile yapıldığının adli soruşturma yapılarak araştırılması ile elde edilecek bilgiler ile adli yardımlaşma talebi ile Facebook hizmetinin bağlı olduğu şirket ile yazışma yapılmak suretiyle paylaşımın kim tarafından yapıldığının tespit edilmesi, beyanın alınması ile katılan Şükran vekili tarafından Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinin bozma ilamı sonrasında İlk Derece Mahkemesince yapılan yargılama sırasında ibraz edilen CD içeriğinin, kayıtların elde edilişi ve içeriği itibariyle aleni bir yerde, ilgililer açısından suç oluşturmayacak ve özel hayatın gizliliği kapsamında değerlendirilemeyecek olması ve olayın aydınlatılması bağlamında katkı sağlayacak nitelikte bulunma ihtimali göz önüne alınarak, yapılan arama faaliyetlerinde görev alan AFAD görevlilerinin beyanı alınarak kayıtta yer alan kişilerin tespit edilmesi, konuşma içerikleri yönünden beyanlarının alınması, anılan eksiklik giderilerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi yönünden hükümlerde hukuka aykırılık bulunmuştur."

Karar kısmında ise şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet savcısı, katılan kurum vekili ve katılan Şükran vekilinin temyiz istemleri yerinde görüldüğünden başkaca yönleri incelenmeyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 14 Şubat 2022 tarihli kararının, gerekçe bölümünde açıklanan nedenlerle 'eksik araştırma' yönünden 5271 sayılı Kanunun 302/2. maddesi gereği, tebliğnameye uygun olarak oy birliğiyle bozulmasına, dosyasının Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdine karar verildi."

- Küçük Leyla'nın cansız bedenine 18 gün sonra ulaşılmıştı

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış ve cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Olayın ardından minik Leyla'nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de bu mahkemede görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Yusuf A. "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

- Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozmuştu

Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğine ve çeşitli usul eksikliklerine işaret ederek yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozmuştu. Yerel mahkemenin kararını hem esas hem usul yönünden bozan mahkeme, Yusuf A'nın tahliyesine de karar vermişti.

Bu karara Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının 4 Ocak 2021'de yaptığı itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince reddedilmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu da 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bulmuştu.

Bozma kararı üzerine 8 Ekim 2021'de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanan tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatına karar verilmişti.

İtiraz üzerine incelenen dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce hukuka uygun bulunmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yargılanan 7 sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep etmişti.