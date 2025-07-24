Gölpazarı ve Mudurnu'daki yangınlar kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Bilecik'in Gölpazarı ve Bolu'nun Mudurnu ilçelerinde devam eden yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 22:50, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 23:35
OGM'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Bilecik'in Gölpazarı ve Bolu'nun Mudurnu ilçelerindeki yangınların kontrol altına alındığı belirtilerek, "Devam eden yangınları bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.