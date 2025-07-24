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Beşiktaş ilk resmi maçında mağlup

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçında UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 23:10, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 23:12
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Beşiktaş ilk resmi maçında mağlup

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybetti. 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçından mağlubiyetle ayrılan Kartal, 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi dezavantajlı duruma düştü.

Rashica ıslıklandı

Siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakada bazı futbolculara da tepki gösterdi. Futbolseverlerin tepkileri, özellikle Milot Rashica üzerinde yoğunlaştı. Top ayağına geldiğinde ıslıklanan Rashica, aynı şekilde oyundan çıkarken de bununla karşı karşıya kaldı.

Sergen Yalçın sesleri

Tüpraş Stadyumu'nda tribünlerin bir kısmı mücadelenin son dakikalarında Teknik Direktör Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu. Bu tezahüratlara bazı taraftarlar ise tepki gösterdi.

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