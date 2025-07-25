15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Gıda Denetimlerinde 1,3 Milyar Lira Ceza Uygulandı
Gıda Denetimlerinde 1,3 Milyar Lira Ceza Uygulandı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 7 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 7 yaralı
2025-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2025-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
GENAR anketi açıklandı! Hangi parti ne kadar oy aldı
GENAR anketi açıklandı! Hangi parti ne kadar oy aldı
Türkiye'de Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
Türkiye'de Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
MEB görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MEB görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
LPG'ye Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
LPG'ye Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
Hükümet, kamu işçisine teklifini geri çekti
Hükümet, kamu işçisine teklifini geri çekti
İstanbul'da 60 kilogram kokain ele geçirildi
İstanbul'da 60 kilogram kokain ele geçirildi
Emekli sandığından aylık alanların zam farkı bugün ödenecek
Emekli sandığından aylık alanların zam farkı bugün ödenecek
Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılacak
Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılacak
Konut fiyatlarındaki düşüş 17 aydır sürüyor
Konut fiyatlarındaki düşüş 17 aydır sürüyor
38 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
38 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
Gayrimenkul Sertifikası'nda fiyat belli oldu
Gayrimenkul Sertifikası'nda fiyat belli oldu
Özvar'dan tercih yapacak adaylara: Yeni açılan bölümlere dikkatle bakın!
Özvar'dan tercih yapacak adaylara: Yeni açılan bölümlere dikkatle bakın!
'Yanıyorum, su verin' diyen orman işçisi yoğun bakımda
'Yanıyorum, su verin' diyen orman işçisi yoğun bakımda
Türkiye 10 kahraman orman şehidine veda etti
Türkiye 10 kahraman orman şehidine veda etti
Mobil Bankacılık Üzerinden Dolandırıcılıkta Kusur Kimde?
Mobil Bankacılık Üzerinden Dolandırıcılıkta Kusur Kimde?
'Gayrimenkul Sertifikası' ile borsadan ev alma dönemi! İşte merak edilenler
'Gayrimenkul Sertifikası' ile borsadan ev alma dönemi! İşte merak edilenler
Uzmanı uyardı: Hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek
Uzmanı uyardı: Hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek
Önder Kahveci: Toplu sözleşmede refah payını mutlaka istiyoruz
Önder Kahveci: Toplu sözleşmede refah payını mutlaka istiyoruz
İş dünyası TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
İş dünyası TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
TOGG'a 250 Bin TL'ye varan ÖTV zammı geliyor
TOGG'a 250 Bin TL'ye varan ÖTV zammı geliyor
'Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi yıl sonunda açıklanacak'
'Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi yıl sonunda açıklanacak'
Faiz İndirimini Ekonomistler Nasıl Yorumladı?
Faiz İndirimini Ekonomistler Nasıl Yorumladı?
Taşımalı eğitim hizmetinde dijital takip dönemi
Taşımalı eğitim hizmetinde dijital takip dönemi
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

LPG'ye Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

LPG fiyatlarına 42 kuruş zam geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını öğrenmek için detaylara göz atın.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 07:59, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 08:01
Yazdır
LPG'ye Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar

Akaryakıt fiyatları 25 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla yeniden gündemde. LPG (otogaz) fiyatlarına beklenen zam geldi ve bu artış, sabah saatlerinden itibaren pompaya yansıdı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Döviz kuru ile Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt piyasasında belirsizliği artırmaya devam ediyor. Özellikle otogaz kullanan araç sahipleri için maliyetler yükselirken, benzin ve motorin tarafında ise yeni bir fiyat hareketliliği olup olmayacağı merak ediliyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

25 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibidir:

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 51,33 TL
  • Motorin: 53,67 TL
  • LPG: 26,48 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 51,12 TL
  • Motorin: 54,49 TL
  • LPG: 25,88 TL

Ankara

  • Benzin: 51,96 TL
  • Motorin: 54,49 TL
  • LPG: 26,38 TL

İzmir

  • Benzin: 52,29 TL
  • Motorin: 54,83 TL
  • LPG: 26,33 TL

LPG'ye Ne Kadar Zam Geldi?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarına litre başına 42 kuruşluk artış yansıtıldı.

Benzin ve Motorine Zam Bekleniyor mu?

Benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir artış ya da indirim uygulanmadı. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ederken, akaryakıt piyasasında temkinli bekleyiş sürüyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile döviz kuruna bağlı olarak rafineri çıkış fiyatlarına göre belirleniyor. Bu fiyatlara ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV dahil edilerek pompa fiyatı oluşturuluyor.

LPG fiyatlarındaki bu artış, özellikle otogaz kullanan araç sahiplerinin maliyetlerini doğrudan etkileyecek. Benzin ve motorin tarafında ise gelecek hafta yeni bir fiyat hareketliliği yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber