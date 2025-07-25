15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Gıda Denetimlerinde 1,3 Milyar Lira Ceza Uygulandı
Gıda Denetimlerinde 1,3 Milyar Lira Ceza Uygulandı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 7 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 7 yaralı
2025-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2025-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
GENAR anketi açıklandı! Hangi parti ne kadar oy aldı
GENAR anketi açıklandı! Hangi parti ne kadar oy aldı
Türkiye'de Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
Türkiye'de Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
MEB görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MEB görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
LPG'ye Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
LPG'ye Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
Hükümet, kamu işçisine teklifini geri çekti
Hükümet, kamu işçisine teklifini geri çekti
İstanbul'da 60 kilogram kokain ele geçirildi
İstanbul'da 60 kilogram kokain ele geçirildi
Emekli sandığından aylık alanların zam farkı bugün ödenecek
Emekli sandığından aylık alanların zam farkı bugün ödenecek
Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılacak
Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılacak
Konut fiyatlarındaki düşüş 17 aydır sürüyor
Konut fiyatlarındaki düşüş 17 aydır sürüyor
38 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
38 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
Gayrimenkul Sertifikası'nda fiyat belli oldu
Gayrimenkul Sertifikası'nda fiyat belli oldu
Özvar'dan tercih yapacak adaylara: Yeni açılan bölümlere dikkatle bakın!
Özvar'dan tercih yapacak adaylara: Yeni açılan bölümlere dikkatle bakın!
'Yanıyorum, su verin' diyen orman işçisi yoğun bakımda
'Yanıyorum, su verin' diyen orman işçisi yoğun bakımda
Türkiye 10 kahraman orman şehidine veda etti
Türkiye 10 kahraman orman şehidine veda etti
Mobil Bankacılık Üzerinden Dolandırıcılıkta Kusur Kimde?
Mobil Bankacılık Üzerinden Dolandırıcılıkta Kusur Kimde?
'Gayrimenkul Sertifikası' ile borsadan ev alma dönemi! İşte merak edilenler
'Gayrimenkul Sertifikası' ile borsadan ev alma dönemi! İşte merak edilenler
Uzmanı uyardı: Hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek
Uzmanı uyardı: Hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek
Önder Kahveci: Toplu sözleşmede refah payını mutlaka istiyoruz
Önder Kahveci: Toplu sözleşmede refah payını mutlaka istiyoruz
İş dünyası TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
İş dünyası TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
TOGG'a 250 Bin TL'ye varan ÖTV zammı geliyor
TOGG'a 250 Bin TL'ye varan ÖTV zammı geliyor
'Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi yıl sonunda açıklanacak'
'Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi yıl sonunda açıklanacak'
Faiz İndirimini Ekonomistler Nasıl Yorumladı?
Faiz İndirimini Ekonomistler Nasıl Yorumladı?
Taşımalı eğitim hizmetinde dijital takip dönemi
Taşımalı eğitim hizmetinde dijital takip dönemi
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Ana sayfaMevzuat Son Değişiklikler

MEB görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre ilçe milli eğitim müdürlüğüne sınavsız olarak şube müdürlüğüne veya eğitim kurumu yöneticiliğine atanmış olanlar arasından atama yapılamayacak. Sadece yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları şartıyla, okul yöneticisi veya şube müdürü olanlar arasından atama yapılabilecek

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 08:00, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 08:03
Yazdır
MEB görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 23 - (1) İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları şartıyla; eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış ve öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak şartları aranır.

(2) İl milli eğitim müdür yardımcısı kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak şartları aranır."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber