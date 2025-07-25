Özelleştirme İdaresi Başkanlığı üç ildeki bazı taşınmazları satacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Aydın, Antalya ve Muğla'daki bazı taşınmazları "satış" yöntemiyle özelleştirecek. Başkanlığın yatırımcılara yönelik duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Aydın Didim'de üç, Antalya Alanya'da bir, Muğla'da bir taşınmazın özelleştirilmesi için ihale düzenlenecek. İhaleye katılmak isteyenlerin Didim'deki taşınmazlar için 19 Ağustos'a, Antalya ve Muğla'daki taşınmazlar için ise 20 Ağustos'a kadar tekliflerini vermeleri gerekiyor. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alarak ve görüşmeler yaparak "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek.

Özelleştirilecek Taşınmazlar ve İhale Detayları

Aydın Didim: Üç taşınmaz

Üç taşınmaz Antalya Alanya: Bir taşınmaz

Bir taşınmaz Muğla: Bir taşınmaz

İhale Başvuru Tarihleri

Didim'deki taşınmazlar: 19 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilir.

19 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilir. Antalya ve Muğla'daki taşınmazlar: 20 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilir.

İhale Yöntemi

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınarak ve görüşmeler yapılarak "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecektir.



