15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Gıda Denetimlerinde 1,3 Milyar Lira Ceza Uygulandı
Gıda Denetimlerinde 1,3 Milyar Lira Ceza Uygulandı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 7 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 7 yaralı
2025-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2025-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
GENAR anketi açıklandı! Hangi parti ne kadar oy aldı
GENAR anketi açıklandı! Hangi parti ne kadar oy aldı
Türkiye'de Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
Türkiye'de Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
MEB görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MEB görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
LPG'ye Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
LPG'ye Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
Hükümet, kamu işçisine teklifini geri çekti
Hükümet, kamu işçisine teklifini geri çekti
İstanbul'da 60 kilogram kokain ele geçirildi
İstanbul'da 60 kilogram kokain ele geçirildi
Emekli sandığından aylık alanların zam farkı bugün ödenecek
Emekli sandığından aylık alanların zam farkı bugün ödenecek
Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılacak
Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılacak
Konut fiyatlarındaki düşüş 17 aydır sürüyor
Konut fiyatlarındaki düşüş 17 aydır sürüyor
38 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
38 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
Gayrimenkul Sertifikası'nda fiyat belli oldu
Gayrimenkul Sertifikası'nda fiyat belli oldu
Özvar'dan tercih yapacak adaylara: Yeni açılan bölümlere dikkatle bakın!
Özvar'dan tercih yapacak adaylara: Yeni açılan bölümlere dikkatle bakın!
'Yanıyorum, su verin' diyen orman işçisi yoğun bakımda
'Yanıyorum, su verin' diyen orman işçisi yoğun bakımda
Türkiye 10 kahraman orman şehidine veda etti
Türkiye 10 kahraman orman şehidine veda etti
Mobil Bankacılık Üzerinden Dolandırıcılıkta Kusur Kimde?
Mobil Bankacılık Üzerinden Dolandırıcılıkta Kusur Kimde?
'Gayrimenkul Sertifikası' ile borsadan ev alma dönemi! İşte merak edilenler
'Gayrimenkul Sertifikası' ile borsadan ev alma dönemi! İşte merak edilenler
Uzmanı uyardı: Hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek
Uzmanı uyardı: Hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek
Önder Kahveci: Toplu sözleşmede refah payını mutlaka istiyoruz
Önder Kahveci: Toplu sözleşmede refah payını mutlaka istiyoruz
İş dünyası TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
İş dünyası TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
TOGG'a 250 Bin TL'ye varan ÖTV zammı geliyor
TOGG'a 250 Bin TL'ye varan ÖTV zammı geliyor
'Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi yıl sonunda açıklanacak'
'Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi yıl sonunda açıklanacak'
Faiz İndirimini Ekonomistler Nasıl Yorumladı?
Faiz İndirimini Ekonomistler Nasıl Yorumladı?
Taşımalı eğitim hizmetinde dijital takip dönemi
Taşımalı eğitim hizmetinde dijital takip dönemi
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye'de Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkili. Bazı illerde yerel sağanak yağış bekleniyor. Uzmanlar tropik gece uyarısı yapıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 08:35, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 08:47
Yazdır

Türkiye genelinde 25 Temmuz 2025 Cuma günü, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde açık ve az bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yağış bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ise yağış beklenmezken, sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak. Uzmanlar, 28 Temmuz'dan itibaren kısmi bir serinleme beklense de, bunaltıcı tropik gece sıcaklıklarının süreceği konusunda uyarıda bulunuyor.

En Yüksek Sıcaklıklar

  • İzmir: 41°C
  • Ankara: 35°C (Pazartesi 40°C)
  • İstanbul: 34°C
  • Diyarbakır: 46°C
  • Gaziantep ve Siirt: 44°C

Yağmur Beklenen Bölgeler

Bugün öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un güney ve doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara

  • İstanbul: 34°C - Az bulutlu, açık
  • Edirne: 40°C - Az bulutlu
  • Balıkesir: 37°C - Az bulutlu
  • Kırklareli: 37°C - Az bulutlu

Ege

  • İzmir: 41°C - Az bulutlu
  • Manisa: 41°C - Az bulutlu
  • Denizli: 42°C - Az bulutlu
  • Afyonkarahisar: 35°C - Az bulutlu

Akdeniz

  • Antalya: 42°C - Az bulutlu
  • Adana: 39°C - Az bulutlu
  • Hatay: 34°C - Az bulutlu
  • Isparta: 36°C - Az bulutlu

İç Anadolu

  • Ankara: 35°C - Az bulutlu
  • Eskişehir: 35°C - Az bulutlu
  • Konya: 34°C - Az bulutlu
  • Nevşehir: 31°C - Az bulutlu

Batı Karadeniz

  • Bolu: 34°C - Az bulutlu
  • Düzce: 35°C - Az bulutlu
  • Sinop: 36°C - Az bulutlu
  • Zonguldak: 28°C - Az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

  • Samsun: 31°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu
  • Trabzon: 30°C - Öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak
  • Rize: 29°C - Öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak
  • Amasya: 33°C - Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

  • Erzurum: 32°C - Öğle saatlerinde sağanak
  • Kars: 30°C - Yerel sağanak
  • Ağrı: 33°C - Yerel sağanak
  • Iğdır: 36°C - Yerel sağanak

Güneydoğu Anadolu

  • Diyarbakır: 46°C - Az bulutlu
  • Gaziantep: 44°C - Az bulutlu
  • Mardin: 42°C - Az bulutlu
  • Siirt: 44°C - Az bulutlu

Sıcak Hava Ne Zaman Serinleyecek?

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, 28 Temmuz'dan sonra sıcaklıklarda sınırlı bir düşüş öngörüldüğünü, ancak bu düşüşün özellikle Marmara Bölgesi'nde "kısmi bir yumuşama" şeklinde hissedileceğini belirtti. Gündüz sıcaklıkları yine 32-35 derece aralığında kalacak.Tropik gece koşulları, yani gece hava sıcaklığının 20 derecenin altına inmediği durumlar, etkisini sürdürmeye devam edecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber