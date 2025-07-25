Türkiye'de Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde

Türkiye genelinde 25 Temmuz 2025 Cuma günü, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde açık ve az bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yağış bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ise yağış beklenmezken, sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak. Uzmanlar, 28 Temmuz'dan itibaren kısmi bir serinleme beklense de, bunaltıcı tropik gece sıcaklıklarının süreceği konusunda uyarıda bulunuyor.

En Yüksek Sıcaklıklar

İzmir: 41°C

41°C Ankara: 35°C (Pazartesi 40°C)

35°C (Pazartesi 40°C) İstanbul: 34°C

34°C Diyarbakır: 46°C

46°C Gaziantep ve Siirt: 44°C

Yağmur Beklenen Bölgeler

Bugün öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum'un güney ve doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bölge Bölge Hava Durumu

Marmara

İstanbul: 34°C - Az bulutlu, açık

34°C - Az bulutlu, açık Edirne: 40°C - Az bulutlu

40°C - Az bulutlu Balıkesir: 37°C - Az bulutlu

37°C - Az bulutlu Kırklareli: 37°C - Az bulutlu

Ege

İzmir: 41°C - Az bulutlu

41°C - Az bulutlu Manisa: 41°C - Az bulutlu

41°C - Az bulutlu Denizli: 42°C - Az bulutlu

42°C - Az bulutlu Afyonkarahisar: 35°C - Az bulutlu

Akdeniz

Antalya: 42°C - Az bulutlu

42°C - Az bulutlu Adana: 39°C - Az bulutlu

39°C - Az bulutlu Hatay: 34°C - Az bulutlu

34°C - Az bulutlu Isparta: 36°C - Az bulutlu

İç Anadolu

Ankara: 35°C - Az bulutlu

35°C - Az bulutlu Eskişehir: 35°C - Az bulutlu

35°C - Az bulutlu Konya: 34°C - Az bulutlu

34°C - Az bulutlu Nevşehir: 31°C - Az bulutlu

Batı Karadeniz

Bolu: 34°C - Az bulutlu

34°C - Az bulutlu Düzce: 35°C - Az bulutlu

35°C - Az bulutlu Sinop: 36°C - Az bulutlu

36°C - Az bulutlu Zonguldak: 28°C - Az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Samsun: 31°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu

31°C - Parçalı, zamanla çok bulutlu Trabzon: 30°C - Öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak

30°C - Öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak Rize: 29°C - Öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak

29°C - Öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak Amasya: 33°C - Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

Erzurum: 32°C - Öğle saatlerinde sağanak

32°C - Öğle saatlerinde sağanak Kars: 30°C - Yerel sağanak

30°C - Yerel sağanak Ağrı: 33°C - Yerel sağanak

33°C - Yerel sağanak Iğdır: 36°C - Yerel sağanak

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır: 46°C - Az bulutlu

46°C - Az bulutlu Gaziantep: 44°C - Az bulutlu

44°C - Az bulutlu Mardin: 42°C - Az bulutlu

42°C - Az bulutlu Siirt: 44°C - Az bulutlu

Sıcak Hava Ne Zaman Serinleyecek?

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, 28 Temmuz'dan sonra sıcaklıklarda sınırlı bir düşüş öngörüldüğünü, ancak bu düşüşün özellikle Marmara Bölgesi'nde "kısmi bir yumuşama" şeklinde hissedileceğini belirtti. Gündüz sıcaklıkları yine 32-35 derece aralığında kalacak.Tropik gece koşulları, yani gece hava sıcaklığının 20 derecenin altına inmediği durumlar, etkisini sürdürmeye devam edecek.