Ankara'da Peş Peşe Üç Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Olay, Ankara-Kırıkkale yolu Elmadağ ilçesi girişinde bir kamyonet ile otobüsün çarpışmasıyla başladı. İlk kazada iki kişi yaşamını yitirirken, kaza yerine gelen kazazede yakınları da aynı noktada başka bir kazaya karıştı. Kısa süre sonra ise üçüncü bir kaza daha meydana geldi.

Ankara'da Art Arda Yaşanan Kazalar

İlk kaza: Kamyonet ile otobüs çarpıştı, iki kişi hayatını kaybetti.

Kamyonet ile otobüs çarpıştı, iki kişi hayatını kaybetti. İkinci kaza: Kazazede yakınları kaza yerine gelirken başka bir kazaya karıştı.

Kazazede yakınları kaza yerine gelirken başka bir kazaya karıştı. Üçüncü kaza: Aynı noktada kısa süre sonra bir kaza daha yaşandı.

Yaralılar ve Müdahale

Kazalarda aralarında bir polis memurunun da bulunduğu yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Yetkililer, kazaların nedenlerini araştırmaya devam ediyor.



