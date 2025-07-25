Konya'da Devrilen Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tırın devrilmesi sonucu sürücü Aşır Ekinci (66) hayatını kaybetti. Kaza, Ankara-Konya kara yolunun 128. kilometresinde gerçekleşti. 06 SCE 55 plakalı tır, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Sıkıştığı yerden çıkarılan Ekinci'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Bu tür kazalar, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaza Detayları

Kaza Yeri: Ankara-Konya kara yolu, 128. kilometre

Ankara-Konya kara yolu, 128. kilometre Sürücü: Aşır Ekinci (66)

Aşır Ekinci (66) Araç: 06 SCE 55 plakalı tır

06 SCE 55 plakalı tır Olayın Sonucu: Sürücü hayatını kaybetti

Sürücü hayatını kaybetti Cenaze: Hastane morguna götürüldü



