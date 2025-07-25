Konya'da Devrilen Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Konya'nın Kulu ilçesinde tır devrildi, sürücü Aşır Ekinci hayatını kaybetti. Kaza sonrası ekipler olay yerine sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 09:44, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 09:45
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tırın devrilmesi sonucu sürücü Aşır Ekinci (66) hayatını kaybetti. Kaza, Ankara-Konya kara yolunun 128. kilometresinde gerçekleşti. 06 SCE 55 plakalı tır, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Sıkıştığı yerden çıkarılan Ekinci'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Bu tür kazalar, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.
Kaza Detayları
- Kaza Yeri: Ankara-Konya kara yolu, 128. kilometre
- Sürücü: Aşır Ekinci (66)
- Araç: 06 SCE 55 plakalı tır
- Olayın Sonucu: Sürücü hayatını kaybetti
- Cenaze: Hastane morguna götürüldü