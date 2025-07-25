GENAR anketi açıklandı! Hangi parti ne kadar oy aldı
CHP ile AK Parti arasında kim birinci parti tartışması yaşanıyor. GENAR'ın haziran ayı anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 34.3 ile birinci olurken, CHP yüzde 32.6 ile ikinci sırada kaldı.
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 09:47, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 09:59
Yerel seçimlerin ardından AK Parti ve CHP arasında birincilik tartışmaları devam ediyor. Oy oranlarının birbirine yakın olması, bu tartışmaları daha da alevlendiriyor.
Her iki parti de birinci olduklarını iddia eden araştırma şirketlerinin anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor. Son olarak, GENAR tarafından yapılan ve Abdulkadir Selvi tarafından aktarılan haziran ayı anket sonuçları gündeme geldi.
GENAR Haziran Ayı Anket Sonuçları
- AK Parti: %34,3
- CHP: %32,6
- DEM Parti: %10,1
- MHP: %8,9
- Zafer Partisi: %3,8
- Yeniden Refah Partisi: %3,3
- İYİ Parti: %2,9
- Anahtar Parti: %2,1
- TİP: %1,3
- Diğer: %0,7