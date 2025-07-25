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2025-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı

2025-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenebilir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 10:03, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 10:20
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2025-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı

2025-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı. 6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişebilecektir. Sonuçlara ulaşmak için adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri gerekmektedir.

2025-ALES/2 Sınav Sonuçlarına Nasıl Ulaşılır?

  • Adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapmalıdır.
  • T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapılmalıdır.
  • Sınav sonuçları, ilgili ekranda görüntülenebilecektir.

2025-ALES/2 Sınav Sonuçları

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yapılan işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Cevap Kağıdı Görüntüleme İşlemleri

  • Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçebilirler.
  • Sınavda kullanılan cevap kağıdı görüntüsü, işaretlemeler, optik okuyucu ile elde edilen cevaplar ve doğru cevaplar görüntülenebilir.
  • Adaylar, yayımlanan form üzerindeki soru numaralarını tıklayarak her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini, sorunun doğru cevabını ve kendi verdikleri cevabı görebilirler.
  • Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde gösterilmektedir.
  • İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da yer almaktadır.

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