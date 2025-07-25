Elazığ'da Silahlı Saldırı: Polis Memuru Yaralandı, Saldırgan Öldü

15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Gıda Denetimlerinde 1,3 Milyar Lira Ceza Uygulandı
Gıda Denetimlerinde 1,3 Milyar Lira Ceza Uygulandı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 7 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 7 yaralı
2025-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2025-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
GENAR anketi açıklandı! Hangi parti ne kadar oy aldı
GENAR anketi açıklandı! Hangi parti ne kadar oy aldı
Türkiye'de Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
Türkiye'de Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
MEB görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MEB görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
LPG'ye Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
LPG'ye Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
Hükümet, kamu işçisine teklifini geri çekti
Hükümet, kamu işçisine teklifini geri çekti
İstanbul'da 60 kilogram kokain ele geçirildi
İstanbul'da 60 kilogram kokain ele geçirildi
Emekli sandığından aylık alanların zam farkı bugün ödenecek
Emekli sandığından aylık alanların zam farkı bugün ödenecek
Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılacak
Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılacak
Konut fiyatlarındaki düşüş 17 aydır sürüyor
Konut fiyatlarındaki düşüş 17 aydır sürüyor
38 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
38 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
Gayrimenkul Sertifikası'nda fiyat belli oldu
Gayrimenkul Sertifikası'nda fiyat belli oldu
Özvar'dan tercih yapacak adaylara: Yeni açılan bölümlere dikkatle bakın!
Özvar'dan tercih yapacak adaylara: Yeni açılan bölümlere dikkatle bakın!
'Yanıyorum, su verin' diyen orman işçisi yoğun bakımda
'Yanıyorum, su verin' diyen orman işçisi yoğun bakımda
Türkiye 10 kahraman orman şehidine veda etti
Türkiye 10 kahraman orman şehidine veda etti
Mobil Bankacılık Üzerinden Dolandırıcılıkta Kusur Kimde?
Mobil Bankacılık Üzerinden Dolandırıcılıkta Kusur Kimde?
'Gayrimenkul Sertifikası' ile borsadan ev alma dönemi! İşte merak edilenler
'Gayrimenkul Sertifikası' ile borsadan ev alma dönemi! İşte merak edilenler
Uzmanı uyardı: Hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek
Uzmanı uyardı: Hafta sonu sıcak hava etkisini sürdürecek
Önder Kahveci: Toplu sözleşmede refah payını mutlaka istiyoruz
Önder Kahveci: Toplu sözleşmede refah payını mutlaka istiyoruz
İş dünyası TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
İş dünyası TCMB'nin faiz kararına ne dedi?
TOGG'a 250 Bin TL'ye varan ÖTV zammı geliyor
TOGG'a 250 Bin TL'ye varan ÖTV zammı geliyor
'Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi yıl sonunda açıklanacak'
'Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi yıl sonunda açıklanacak'
Faiz İndirimini Ekonomistler Nasıl Yorumladı?
Faiz İndirimini Ekonomistler Nasıl Yorumladı?
Taşımalı eğitim hizmetinde dijital takip dönemi
Taşımalı eğitim hizmetinde dijital takip dönemi
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Elazığ'da Silahlı Saldırı: Polis Memuru Yaralandı, Saldırgan Öldü

Elazığ'ın Yeni Mahalle'sinde psikolojik sorunları olan bir kişi, elindeki silahla intihar edeceğini söyledi. İkna edilemeyen şahıs rastgele ateş açınca çevredeki iş yerleri zarar gördü ve bir polis memuru ayağından yaralandı. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri saldırganı etkisiz hale getirdi. Saldırgan hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 10:23, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 11:01
Yazdır

Elazığ'ın Yeni Mahalle Namık Çiftçi Caddesi'nde psikolojik sorunları olan ve madde etkisinde bulunan S.B. isimli şahıs, eline aldığı silahla intihar edeceğini belirtti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahsın elinde silah olduğu ihbarı üzerine bölgeye özel harekat ekipleri de yönlendirildi.

İkna çabaları sonuçsuz kalınca şahıs, bir anda sokağa çıkarak rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu çevredeki birçok iş yeri kurşunların hedefi olurken, bir polis memuru da ayağından yaralandı. Yaralı polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde büyük panik yaşanırken, saldırgan şahıs özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

  • S.B. isimli şahıs, intihar edeceğini söyleyerek çevreye tehdit oluşturdu.
  • İkna edilemeyen şahıs, rastgele ateş açarak çevredeki iş yerlerine zarar verdi.
  • Bir polis memuru ayağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, hastanede hayatını kaybetti.

Yetkililer Olay Yerinde

Olayın ardından Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan bölgeye geldi.

Vali Hatipoğlu'ndan Açıklama

Elazığ Valisi Hatipoğlu, olay sonrası yaptığı açıklamada, "İlimizde sabahın erken saatlerinde maalesef madde kullanımında olan bir vatandaşımız, kendisini polise vurdurtmak için çeşitli hareketlerde bulunuyor. An itibarıyla tekrar vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çevreye ateş etmeye başlayınca polisimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu süreç içerisinde bir polisimiz maalesef ayağından yaralandı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca tüm mahallemize ve Elazığ'ımıza da aynı şekilde geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

İnceleme Başlatıldı

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber