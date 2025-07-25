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Altın Fiyatlarında Düşüş: Gram Altın 4.376 Liraya Geriledi

Gram altın güne düşüşle başladı ve 4.376 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7.330, cumhuriyet altını ise 29.569 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 10:43, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 10:44
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Altın Fiyatlarında Düşüş: Gram Altın 4.376 Liraya Geriledi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 376 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün 4 bin 439 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamayarak günü önceki kapanışın hemen üzerinde 4 bin 407 liradan tamamladı. Yeni güne ise düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 azalarak 4 bin 376 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 330 liradan, cumhuriyet altını ise 29 bin 569 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,4 azalışla 3 bin 356 dolardan işlem görüyor.

Piyasa Verileri ve Beklentiler

Dün ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Temmuz ile biten haftada 217 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Açıklanan verinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini tahmin edilen büyüklükte yapmayacağına yönelik öngörüler güçlendi.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, azalan ticaret gerilimleri ve Fed'in para politikasında beklenen ölçüde gevşeme yapmayacağına yönelik tahminlerin altın fiyatlarını baskıladığını belirtti.

Bugünkü Takip Edilecek Veriler

  • Yurt içinde kapasite kullanım oranı
  • Reel kesim güven endeksi
  • Yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi
  • ABD'de dayanıklı mal siparişleri

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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