Gıda Denetimlerinde 1,3 Milyar Lira Ceza Uygulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, yılın ilk 7 ayında işletmelere yönelik yapılan 650 bine yakın denetimde, yaklaşık 1,3 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Dilber, vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak gıda üreticilerinin titizlikle denetlendiğini vurguladı. Geçen yıl 8 bin denetçiyle toplam 1,3 milyon denetim gerçekleştirildiğini belirten Dilber, bu yılın ilk 7 ayında ise 650 bine yakın gıda denetimi yapıldığını ve bu denetimler sonucunda yaklaşık 1,3 milyar lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Gıda Denetimlerinde Sıkı Takip

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde, insan sağlığını tehlikeye düşüren, taahhüt ettiği içeriği sağlamayan, taklit ve tağşiş ürünleri bulunduran firmaların tespitleri Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi üzerinden kamuoyuna duyuruluyor. Dilber, uygunsuz üretim yapan firmaların teşhir edilmesinin önemli bir caydırıcı unsur olduğunu belirtti.

Uygunsuz Üretim Yapan Firmalara Yaptırımlar

İdari para cezaları, işletmelerin gayri safi yurt içi gelirinin en az yüzde biri kadar uygulanıyor.

Halk sağlığıyla oynayan işletmeler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor.

Tespit edilen firmalar Gıda Kamuoyu Duyurusu Sistemi'nden düzenli olarak paylaşılıyor.

Uygulamanın başladığı günden bu yana yaklaşık 1900 parti ürün kamuoyuna duyuruldu.



