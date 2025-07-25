Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi'nin Türk arkeolojisinde topyekün bir millileşme hareketi olduğunu belirterek, projenin restorasyon ve konservasyondan gece müzeciliğine, karşılama merkezlerinden ziyaretçi yol ve güzergahlarına, teşhir ve tanzimden inşa ve ihya çalışmalarına kadar uzanan bir tarihi ayağa kaldırma ve hayata dahil etme vizyonu taşıdığını vurguladı.

Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatro'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Ersoy, 2023'te Efes'te başlayan projenin bugün 251 arkeolojik kazı alanını kapsayan muazzam bir uygulamaya dönüştüğünü söyledi. Projenin, toprak altında ve su altında sürdürülen çok hassas ve titiz arkeolojik sürecin adı olduğunu ifade etti.

Geleceğe Miras Projesi'nin Kapsamı ve Hedefleri

Geleceğe Miras, sadece bir kazı projesi değil; Türk arkeolojisinde topyekün bir millileşme hareketidir. Göbeklitepe'den Efes'e kadar bu topraklarda iz bırakmış insan ve toplumların emanetlerini, Türk-İslam medeniyet anlayışıyla sahiplenme bilincidir. Proje, işi ve işleyişi tamamen Türk bilim insanlarının ehil ellerine teslim etme iradesiyle yürütülmektedir. Son 60 yılda yapılanlara eş değer işin 4 yılda yapılması hedeflenmektedir. Bu amaçla maddi ve lojistik alanda Cumhuriyet tarihinde görülmemiş destek sağlanmıştır.

Aspendos'ta Çalışmalar ve Elde Edilen Bulgular

Aspendos, Geleceğe Miras'ın en önemli uygulama alanlarından biridir. 2023 öncesinde son 10 yılda sadece 580 metrekarelik alanda kazı yapılırken, 2024'te bu alan 3 bin 800 metrekareye çıkarılmıştır. Bu yıl ise 13 bin 500 metrekarelik aktif çalışma sahasına ulaşılması hedeflenmektedir. Aspendos'ta 13 ayrı noktada kazı ve restorasyon çalışmaları sürdürülmektedir.

Aspendos'ta Ortaya Çıkarılan Önemli Eserler

40 santimetre yüksekliğinde imparator başı: MS 250-300 yıllarına ait, yaklaşık 2,5 metrelik dev bir heykelin parçası olduğu tahmin edilmektedir.

MS 250-300 yıllarına ait, yaklaşık 2,5 metrelik dev bir heykelin parçası olduğu tahmin edilmektedir. Sakallı erkek büstü: Erken Roma İmparatorluk Dönemi özellikleri taşımakta olup, ikinci kez işlendiği tespit edilmiştir.

Erken Roma İmparatorluk Dönemi özellikleri taşımakta olup, ikinci kez işlendiği tespit edilmiştir. Hermes heykeli: Yunan mitolojisinde Olympos'un baş tanrısı Zeus'un habercisi olan Hermes'i niteleyen eşsiz bir eserdir.

Projenin Türkiye Genelindeki Etkisi ve Gece Müzeciliği

Geleceğe Miras Projesi kapsamında sadece 2024'te 6 bini aşkın arkeolojik buluntu envantere kazandırılmıştır. Gece müzeciliğiyle ilgili olarak da antik kentlerde yapılan özel ışıklandırma çalışmaları sayesinde önemli ilerlemeler kaydedilmiş, bu yıl gece müzeciliği 27 müze ve ören yerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Bakan Ersoy, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmaların süreceğini belirtti. Ayrıca Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki yangında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.