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Google, Afrika'da yapay zekaya 37 milyon dolarlık yatırım yapacak

Google, Afrika genelinde yapay zeka araştırmaları, eğitimleri ve yenilikçi projelere destek amacıyla 37 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 13:15, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 13:32
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Google, Afrika'da yapay zekaya 37 milyon dolarlık yatırım yapacak

Google'dan yapılan açıklamaya göre, 37 milyon dolarlık yatırımın bir parçası olarak Gana'nın başkenti Akra'da bir yapay zeka topluluk merkezi kurulacak, yerel girişimcilere, araştırmacılara ve dil geliştirme projelerine fon sağlanacak.

Yatırım kapsamında, gıda güvenliğine odaklanan yapay zeka işbirliği projeleri için 25 milyon dolar tahsis edilecek. Ayrıca 40'tan fazla Afrika dilinde açık kaynak yapay zeka araçları geliştirilmesi amacıyla Masakhane Araştırma Vakfına 3 milyon dolarlık destek verilecek.

Yenilikçiliği desteklemek amacıyla sağlık, eğitim ve tarım gibi sektörlerde faaliyet gösteren 100'den fazla yapay zeka odaklı girişime hibe desteği, teknik yardım ve danışmanlık sağlanacak, bu çerçevede "katalitik finansman girişimi" oluşturulacak.

Gana'da 100 bin kişiye, tam burslu Google kariyer sertifika programı kapsamında, yapay zeka temelleri ile siber güvenlik gibi çeşitli teknoloji alanlarında eğitim verilecek.

Ayrıca Nijerya, Kenya, Güney Afrika ve Gana'da yapay zeka müfredatı geliştirme, beceri eğitimi ve çevrim içi güvenlik programları için 7 milyon dolarlık ek harcama yapılacak.

Google, bu projeyle Afrikalı araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşlarının, açlık tahminleri ve gıda sistemlerinin dayanıklılığının artırılması gibi alanlarda yapay zeka araçlarını kullanmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

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