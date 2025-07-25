Yavuz Ağıralioğlu'ndan 50 Milyon Dolar İddialarına Sert Yalanlama

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklamalar, Altaylı'nın kendi adını taşıyan YouTube kanalında yayımlandı. Ancak görüşmenin ardından kamuoyuna yansıyan bazı iddialar Ağıralioğlu'nun tepkisini çekti.

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratan açıklama

Görüşmenin ardından konuşan Altaylı, Yavuz Ağıralioğlu'nun kendisine, "Bu bize Sinan Oğan ve Meral Akşener'in bıraktığı bir leke. Onlar yüzünden herkeste bu kaygı var, haklılar. Bizim de 50 milyon dolar alıp seçmeni satacağımızı düşünüyorlar. Peki şunu soruyorum: Sizce AKP bugüne kadar beni hiç davet etmedi mi, gittim mi?" dediğini öne sürdü.

Altaylı'nın bu ifadeleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı Ağıralioğlu'nun Sinan Oğan ve Meral Akşener hakkında ağır ithamlarda bulunduğunu iddia etti.

Ağıralioğlu: "Böyle bir cümle kurmadım, düzeltme gönderdik"

Yayılan iddialar üzerine bir açıklama yapan Yavuz Ağıralioğlu, söz konusu beyanın gerçeği yansıtmadığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Dün bir ziyaret yaptık. Fatih Altaylı bir açıklama yapmış. Ben yeni dinledim. Şunun bilinmesini isterim: Ben dostlarımla değil, düşmanlarımla ilgili bile böyle nezaketsiz cümleler kurmam. Adı geçen şahısların (Meral Akşener ve Sinan Oğan) şahsi ve siyasi haklarını zedeleyecek hiçbir cümle kurmadım. İçinde para geçen veya ima denecek şekilde bile herhangi bir cümlem olmamıştır. Kendilerine de düzeltme gönderdik."

Yalanlamaya rağmen iddia yayılmaya devam ediyor

Ağıralioğlu'nun açıkça yalanladığı bu iddia, özellikle sosyal medya mecralarında hızla yayılmaya devam etti. Pek çok platformda Ağıralioğlu'nun Sinan Oğan ve Meral Akşener hakkında 50 milyon dolar aldıkları yönünde açıklama yaptığı öne sürülürken, bu iddiaların yalanlandığına dair bilgi ve açıklamalar yeterince yer bulamadı.

Haberin yayılış şekline dikkat çeken bazı kullanıcılar, "Google'da hala Yavuz Ağıralioğlu'nun Oğan ve Akşener için 50 milyon dolar dediği yönünde içerikler görünüyor; ancak bu iddiayı yalanladığına dair herhangi bir içerik yok" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Mansur Yavaş da daha önce Fatih Altaylı'yı yalanlamıştı

Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamaları, sadece Akşener ve Oğan değil, aynı zamanda siyaset kurumuna duyulan güvenin zedelenmemesi için yapıldığını gösteriyor. İddiaların odağındaki isim Fatih Altaylı daha önce de benzer yöndeki iddialarla gündeme gelmişti. Altaylı daha önce de kendisini ziyarete gelen Mansur Yavaş'la ilgili iddialarda bulunmuştu. Fatih Altaylı, Yavaş'ın ziyareti sırasında kendisine "Kemal Bey genel başkanlık koltuğuna oturunca Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekip beni aday göstereceğiniz, hatta bu konuda iktidar ile anlaştığınız söyleniyor. Ben o kadarını bilmem ama siz şunu bilin, böyle bir şey yaparsanız yani beni CHP'nin adayı olarak açıklarsanız, ben de çıkar bunu kabul etmediğimi söyler ve partiden istifa ederim. Böyle bir ayıbın parçası olacağıma siyaseti bırakırım" dediğini ileri sürmüştü.

Yavaş, gazeteci Fatih Altaylı'nın açıklamalarının doğru olup olmadığının sorulması üzerine "Değil. Nerden doğru? Bugünkü açıklamam gayet net değil mi? Herkes konuşuyor. Konuşmak serbest bu ülkede" yanıtını verdi.