Bakan Tunç: Türkiye Yüzyılı, terörsüz bir Türkiye olacak

Tunç, merkez Şehitkamil ilçesi Alparslan Mahallesi'nde 15 bin 34 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temel atma töreninde, kentin 6 Şubat depremlerinden etkilendiğini hatırlattı.

Depremlerin ardından yargı sürecinin hızlı hareket ettiğini ifade eden Tunç, "İdari yargıda bugüne kadar açılan davaların büyük bir bölümü sonuçlanmaya devam ediyor. 112 bin 336 dava açılmış 78 bin 174'ü karara bağlanmış. Tabi ağır hasar tespiti ve yıkım kararlarına karşı açılan davaların çabuk sonuçlanması önemli çünkü şehrin bir an önce yeniden ayağa kaldırılması, inşa edilmesi lazım. O nedenle binanın bir an önce eğer yıkılacaksa yıkılıp yerine yeni projelerin uygulanması lazım. Bu kapsamda 42 bin 442 dava açıldı 11 vilayette. 38 bin 255'i yani yüzde 90'ı karara bağlanmış oldu. Yargı teşkilatımız bu konuda hızlı çalıştı. Çalışmaya devam ediyor. Geriye kalan binalarla ilgili de değerlendirmeler devam ediyor." diye konuştu.

Adaletin mülkün temeli olduğunu, adaletin olduğu yerde huzurun olacağını aktaran Bakan Tunç, AK Parti döneminde her alanda olduğu gibi adalet alanında çok önemli gelişmeler sağlandığını ve sessiz devrim olarak nitelendirilebilecek reformlara imza attıklarını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye Yüzyılı'nda terörsüz bir Türkiye olacağını belirterek "Terörün sona erdiği, artık Türkiye'de çocuklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin evlatlarımızın geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın." ifadesini kullandı.

Bölge ayırmadan 23 yıldır yapılan alt ve üstyapı hizmetlerinin Terörsüz Türkiye'nin zeminini oluşturduğuna dikkati çeken Tunç, şunları kaydetti:

"Temel hak ve özgürlükler güçlendirildi ve terörle de çetin bir mücadele yapıldı. Bu uğurda binlerce şehit verdik ve bu mücadelenin sonunda geçen sene sayın Cumhurbaşkanımızın Ahlat'ta yapmış olduğu konuşma, 'Birlik beraberliğimizi güçlendirelim, 1000 yıllık kardeşliğimize saplanan bu hançeri çıkaralım' vurgusundan sonra Sayın Devlet Bahçeli'nin grupta yaptığı o tarihi çağrıyla beraber, yapılan açıklamalar ve terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahları yakmasıyla yepyeni bir döneme girdik. İnşallah bu süreç başarıyla sonuçlanacak ve Türkiye terörden arınmış, ekonomisini daha da güçlendirerek dünyanın en güçlü ülkeleri olma yolunda hızla ilerleyecek. O zaman dünyada adaleti, hakkaniyeti, Filistin'in hakkını, Gazze'nin hakkını daha güçlü savunacağız inşallah. Bundan hiç şüpheniz olmasın."

"Bağımsız yargı" vurgusu

Bakan Tunç, Türkiye'de yargının tarafsız ve kılı kırk yararak çalıştığını vurguladı.

Yargının her zaman bağımsız ve milli iradeye saygılı olduğunu dile getiren Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maalesef son zamanlarda yargıya yönelik bazı soruşturmaları, dosyanın içeriğinden farklı noktalara getirilerek, siyasallaştırarak bir algı çalışması yapanlar var. O soruşturmaları yargı teşkilatımız bağımsız ve tarafsız bir şekilde delillere dayanarak gerçekleştiriliyor. Sonucu bekleyeceksiniz ve yargının kararlarına saygı duyacaksınız. İtiraz mekanizmaları, istinaf mekanizması, temyiz mekanizması, yargı içerisinde hak arama yolları sonuna kadar açık ama siz dosyanın içeriğini bilmeden, daha baştan bu kişi suçludur ya da bunun suçu yoktur derseniz o hukuki olmaz. O nedenle sabırla soruşturmaların sonucunu beklemek gerekir. O soruşturmalardan yola çıkarak bütün 25 bin hakim ve savcıyı töhmet altında bırakarak onları karalamaya dönük çabalara da biz hiçbir zaman fırsat vermeyiz. 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir' dediğimiz zaman bundan rahatsız olanlar var. Niye rahatsız oluyorsunuz? Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısı her zamankinden daha bağımsızdır, tarafsızdır, hukuk devletine ve milli iradeye saygılıdır."

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın yaptığı duanın ardından Bakan Tunç ve diğer katılımcılar tarafından butona basılarak Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temeli atıldı.

Törene Vali Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hızır Aslıyüksek, milletvekilleri, yargı mensupları ve adliye çalışanları katıldı.