Yerlikaya duyurdu: İki kent afet bölgesi ilan edildi

İzmir'de 56, Bilecik'te 26, Sakarya'da 3 olmak üzere toplamda 3 ilde 85 konteyner kurulumu gerçekleştirildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, AFAD tarafından yangınlar sonucu oluşan zararın karşılanmasına yönelik toplam 128 milyon liralık ödenek gönderildiğini belirtti.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken Türkiye'nin dört bir yanını saran alevler nedeniyle 3 bine yakın vatandaş evini kaybetti.

İki kent afet bölgesi ilan edildi

AFAD orman yangınları nedeniyle Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, İzmir ve Karabük'te 2 bin 619 kişinin tahliye edildiğini duyururken, Bakan Yerlikaya da Bilecik ve İzmir'in 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.

İzmir'de 56, Bilecik'te 26, Sakarya'da 3 olmak üzere toplamda 3 ilde 85 konteyner kurulumu gerçekleştirildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, AFAD tarafından yangınlar sonucu oluşan zararın karşılanmasına yönelik de toplam 128 milyon liralık ödenek gönderildiğini belirtti.

9 ilde bina hasar tespiti

Bakan Yerlikaya, yangınlardan etkilenen 9 ilde toplam 1.157 bina ve 1.458 bağımsız bölümde hasar tespit çalışması yapıldığını ifade etti. Çalışmalar sonucunda 311 konut, 16 iş yeri ve 50 ahırın yıkık veya ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Hayvancılıkta kayıp büyük

Bakan Yerlikaya, yangınların hayvancılık üzerindeki etkilerine de değinerek, Afet Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grubu'nun tespitlerine göre şu ana kadar 49 büyükbaş, 37 küçükbaş, 171 kümes hayvanı ve 4.175 arı kovanının telef olduğunu bildirdi.

Yangın soruşturmalarında 27 tutuklama

Yangınlarla ilgili adli süreçlerin sürdüğünü belirten Yerlikaya, 34 ilde çıkan 184 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 25 kişinin tutuklandığını, 47 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini aktardı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ise aynı dönemde 56 yangına ilişkin yürüttüğü soruşturmalarda 2 kişinin tutuklandığını, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

11 binden fazla personel görevde

Yerlikaya, AFAD'ın sahada 1.191 personel ve 198 arama-kurtarma aracıyla, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 8.953 personel ve 18 hava aracı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 1.675 personel, 3 helikopter ve 129 TOMA ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da 237 personel ile yangına müdahale ettiğini bildirdi.