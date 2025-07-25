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'Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız'

DMM, Mehmet Şimşek'in görevden alınacağı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Resmi kaynaklar dışında yapılan haberlere itibar edilmemesi istendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 14:25, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 15:11
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'Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız'

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, AK Parti kulislerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sonbaharda göreve veda edeceğinin konuşulduğunu yazdı. Babacan'ın aktardığı kulis bilgisinde Şimşek'in yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın getirileceği yazıyordu.

DMM: Yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edin

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Babacan'ın haberinin ekran görüntüsünü alarak iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

DMM, bazı basın organlarında "Ekonomi Direksiyonu Zorda" başlığı altında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfen dile getirilen söylemler, kabine üyeleri arasında yaşandığı iddia edilen gerilimler ve ekonomi yönetimine dair ileri sürülen iddiaların tamamen asılsız, spekülatif ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeriği taşıdığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in görevine devam ettiği, Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde belirlenen ekonomi politikalarının kararlılıkla sürdürüldüğü gerçeği ortadadır" denildi.

"Etik gazetecilik anlayışıyla bağdaşmamaktadır"

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Kamu kurumları ve yetkililerine yönelik gerçek dışı iddialarla yürütülen algı operasyonları, ekonomiye ve piyasalara duyulan güveni sarsmaya, yatırımcı güvenini zedelemeye ve piyasalarda olumsuz spekülasyonlara zemin hazırlamaya hizmet etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, kabineyle ilgili tasarruflarını anayasal yetkileri çerçevesinde, yalnızca uygun gördüğü zamanda ve resmi kanallar aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. Aksi yönde yapılan yayınlar etik gazetecilik anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

Dezenformasyona yönelik yazı ile kulis adı altında dolaşıma sokulan içerikler ise kamuoyunda belirsizlik yaratmak, ekonomik istikrarı hedef almak, siyasi manipülasyon üretmek ve halkı yanıltmak maksadını taşımaktadır.

Gazetecilik mesleğinin temel ilkeleri arasında yer alan doğruluk, tarafsızlık ve kamu yararına hizmet ilkelerine riayet edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.

Vatandaşlarımızın, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olması önem arz etmektedir."

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