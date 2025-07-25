Ardahan'da şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Ardahan'da şap hastalığı nedeniyle başlatılan karantina ve aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 10 Temmuz'dan bu yana Ardahan'da şap hastalığına karşı 65 bin aşı yapıldı, 77 köy ve mahallede karantina uygulanıyor. Vatandaşlardan hijyen kurallarına uymaları isteniyor.
Ardahan Valiliği, kentte 10 Temmuz'da ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle uygulanan karantinaya ilişkin yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.
Yapılan açıklamada, il genelinde aşı uygulamalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. Şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemler ve yapılan çalışmalar detaylandırıldı.
Şap Hastalığına Karşı Alınan Önlemler
- 10 Temmuz tarihinden itibaren merkez ilçede 10.500 Pentavalan aşı büyükbaş hayvanlara uygulandı.
- İl genelinde toplamda 65.000 aşı yapıldı.
- Merkeze bağlı 45 köy ve mahalle, Göle ilçesinde 14 köy ve mahalle, Hanak ilçesinde ise 18 köy ve mahallede karantina uygulanıyor.
Saha Çalışmaları ve Kontroller
Saha çalışmaları ile kontroller, 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız ve özverili şekilde gerçekleştiriliyor. Aşılama, saha taraması ve dezenfeksiyon işlemleriyle şap hastalığına karşı etkin bir mücadele yürütülüyor.
Vatandaşlara Önemli Uyarılar
Hastalık riskine karşı vatandaşların hijyen kurallarına dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Ayrıca, şap hastalığı ile mücadelede yürütülen çalışmalara duyarlılıkla destek olunması ve yetkililerle iş birliği içinde hareket edilmesi önemle rica ediliyor.