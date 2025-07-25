3 aylık hamile olan 19 yaşındaki Helin katledildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan korkunç cinayet olayı, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Çift Kapı mevkisindeki bir evde, Helin Eren (19) ile birlikte yaşadığı S.Ş. (20) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ş., yanında bulunan tabancayla Helin Eren'e ateş etti. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Helin Eren ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olayın Gelişimi

Tartışma sırasında S.Ş., tabancayla Helin Eren'e ateş etti.

Çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Helin Eren hastaneye kaldırıldı fakat hayatını kaybetti.

S.Ş., olay sonrası kaçtı ancak polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cenaze ve Soruşturma Süreci

Helin Eren'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çiftehavuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili olarak S.Ş.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor ve soruşturma başlatıldı.



