Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ve Trump ile görüşebilirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Orman Yangınlarıyla Mücadele

27 uçak yangınları söndürmek için çalışıyor.

yangınları söndürmek için çalışıyor. Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalındı.

Bütün itfaiyeci kahramanlarımız ellerinden gelen her türlü kahramanlığı gösterdi.

Ateş çemberi içerisinde kalan bu kahramanlar, oralarda sıyrılamadılar ve şehitlerimiz ebediyete uğurlandı.

Rusya-Ukrayna Barışı Olacak mı?

Belki bu hafta içerisinde tekrar Sayın Putin ve Trump ile görüşmeler yapmak suretiyle, acaba bu liderleri İstanbul'da bir araya getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız.



