Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ve Trump ile görüşebilirim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta içinde ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşebileceğini söyledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 14:40, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 14:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Orman Yangınlarıyla Mücadele
- 27 uçak yangınları söndürmek için çalışıyor.
- Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalındı.
- Bütün itfaiyeci kahramanlarımız ellerinden gelen her türlü kahramanlığı gösterdi.
- Ateş çemberi içerisinde kalan bu kahramanlar, oralarda sıyrılamadılar ve şehitlerimiz ebediyete uğurlandı.
Rusya-Ukrayna Barışı Olacak mı?
Belki bu hafta içerisinde tekrar Sayın Putin ve Trump ile görüşmeler yapmak suretiyle, acaba bu liderleri İstanbul'da bir araya getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız.