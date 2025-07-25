Arazi kavgası kanlı bitti: Dayı yeğenini öldürdü

Kızılca Mahallesi 'nde 22 Temmuz'da meydana gelen bu olayda, R.G. (72) ile yeğeni Osman Karaalp (44) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte, dayı R.G. av tüfeğiyle yeğeni Karaalp'i başından vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan R.G.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

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