Cenaze töreninde kalp krizi geçirdi! Hayatını kaybetti
Siirt'in Kurtalan ilçesinde cenaze törenine katılan Orhan Örnek, defin sırasında aniden fenalaştı ve kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 14:55, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 15:49
Siirt'in Kurtalan ilçesinde gerçekleşen bir cenaze töreninde, Orhan Örnek isimli bir kişi, defin işlemleri sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhan Örnek'i hastaneye kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Orhan Örnek kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.
Yapılan açıklamada, Orhan Örnek'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Olayın Detayları
- Yer: Siirt'in Kurtalan ilçesi, Kayabağlar beldesi
- Olay: Cenaze töreninde fenalaşma
- Kişi: Orhan Örnek
- Neden: Kalp krizi
- Sonuç: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi
Olay yerine hızlıca ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhan Örnek'i hastaneye sevk etti. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.