Ankara'da sıcak hava alarmı: Açık alanlardan uzak durun
Ankara'da 27 Temmuz'dan itibaren sıcaklıklar 40 dereceye çıkıyor! Valilikten kritik uyarı: Açık alanlardan uzak durun, sağlığınızı riske atmayın.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 15:00, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 15:02
Ankara Valiliği, kent genelinde hava sıcaklıklarının 27 Temmuz Pazar gününden itibaren 40 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı. Sıcak hava dalgasının 31 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Bu tarihler arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı ve en yüksek sıcaklığın 40 santigrat derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Sıcak Hava Dalgası Uyarısı
Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Açık Alanlarda Bulunmayın Uyarısı
- Vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
- Sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı tüm vatandaşların tedbirli olması istendi.