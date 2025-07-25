Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talebi
Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmada, Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ndeki 6 doktor hakkında maddi, adli ve idari yaptırım talep edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 15:54, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 15:54
Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde bazı ortopedi doktorlarının sağlam kemiklere platin taktığı ve basit kırıkların ameliyat ile tedavi edildiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Bakanlık müfettişlerince soruşturma geçiren 6 ortopedi doktoru hakkında mali, adli ve idari yaptırımlar talep edildi. Devleti zarara uğrattıkları için 6 doktora toplamda 168 bin TL para cezası kesilmesi talep edildi.
İdari olarak 2 doktora memuriyetten ihraç, 3 doktora sürgün (zorunlu şehir değişikliği), 1 doktora aylıktan kesme cezası verilmesi, adli olarak ise savcılığa soruşturma izni verilmesi ve mahkemede yargılanmaları talep edildi.