Kanserle savaşını kazandı, trafikte hayatını kaybetti

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Alanya-Manavgat D-400 karayolu üzerindeki Çavuşköy Mahallesi ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil M. idaresindeki 07 LML 14 plakalı çakıl taşı yüklü kamyon ile kanseri yenen Ramazan Özçelik (66) yönetimindeki 07 BTY 016 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ramazan Özçelik'in kullandığı araç, kamyonun önünde yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Özçelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özçelik'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada yaşamını yitiren Ramazan Özçelik'in uzun yıllar kanserle mücadele ettiği ve bir süre önce kanseri yenip sağlığına kavuştuğu öğrenildi.