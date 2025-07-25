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Polis, Asker ve İKM'lerin Özlük Haklarında İyileştirme Beklentisi

Emniyet, ceza infaz kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan personel, özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda kamuoyuna çağrıda bulunarak, görev şartlarına uygun düzenlemeler yapılmasını talep etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 16:30, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 16:31
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Polis, Asker ve İKM'lerin Özlük Haklarında İyileştirme Beklentisi

Polis, infaz koruma memuru ve askeri personel, yasal olarak sendika çatısı altında örgütlenemediği için hak arayışlarını bireysel başvurular, dilekçeler ve sosyal medya üzerinden dile getiriyor.

"Sessiz çoğunluğun talebi: Adil ücret ve sosyal haklar"

Güvenlik hizmetlerinde görev yapan personel, gece gündüz, bayram seyran demeden görev yaparken; maaş, görev tazminatı, ek gösterge, fiili hizmet süresi zammı ve tayin haklarında yaşanan eksikliklerin giderilmesini istiyor.

Askeri personel cephesinde ise uzman çavuşlar, sözleşmeli erbaş ve erler ile muvazzaf personel, kadro güvencesi, aile birliği tayin hakkı ve lojman/sağlık hizmetleri gibi sosyal hakların iyileştirilmesini talep ediyor.

"Görev kutsaldır, karşılığı da adil olmalıdır"

Kamuoyuna yansıyan tepkilerde, "Devletin bekası için görev yapan güvenlik personeli, yıllardır söz verilip ertelenen düzenlemelerin artık hayata geçmesini istiyor. Emek, vefa ve adalet beklentisi karşılıksız kalmamalı" ifadelerine yer veriliyor.

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