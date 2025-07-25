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EPDK, 2 yıl süren tahkim davasını kazandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İtalyan Enel S.p.A şirketinin Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açtığı tahkim davasında haklı bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 16:58, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 16:59
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EPDK, 2 yıl süren tahkim davasını kazandı

Kurumdan yapılan açıklamada, EPDK'nin uluslararası alanda önemli hukuk zaferine imza atarak 2 yıldır süren tahkim davasını kazandığı kaydedildi.

Açıklamada, 2022'de İtalya merkezli enerji şirketi Enel S.p.A'nın, Isparta'daki güneş enerjisi santraline ilişkin EPDK tarafından ön lisansının iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğu iddiası ile Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Merkezi nezdinde Türkiye aleyhine tahkim davası açtığı ve şirketin ön lisans iptalinin Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında 2 Mart 2004'te yürürlüğe giren Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'yı ihlal ettiği iddia edilerek yaklaşık 30 milyon dolar tazminat talebinde bulunduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü koordinasyonunda EPDK tarafından yönetilen ve 2 yılı aşkın süre devam eden hukuk mücadelesinin neticesinde kazananın Türkiye olduğu aktarılan açıklamada, yapılan yargılama sonucunda, uluslararası hakem heyetinin oy birliğiyle EPDK'yi haklı bulduğu, davacının tüm talepleri esastan reddedilerek davanın Türkiye lehine neticelendirildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, uluslararası hakem heyetinin aldığı bu kararla EPDK'nin söz konusu ön lisans iptaline ilişkin işlem ve süreçlerinin Türk hukuku ve uluslararası hukuk standartlarına uygun olduğu kararına varıldığını belirtti.

Kararın Türkiye'de enerji piyasalarında yürütülen faaliyetlere yönelik EPDK işlemlerinin hukuka uygunluğunu göstermesi açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu kararla enerji piyasalarımızın adil yapısı ve hukuki güvenliği uluslararası makamlarca da tescillenmiştir. Yerli, yabancı fark etmeksizin sorumluluğunu yerine getirmeyen yatırımcıların lisans ve ön lisansları iptal edilir. Bu konuda kimsenin bir ayrıcalığı yoktur, olamaz. Sektörümüzün kuralları bellidir ve bu kurallara göre ülkemizin gücüne güç katacak yerli-yabancı bütün yatırımcılarımız bizim için değerlidir. Ancak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan azami düzeyde elektrik üretme hedefimizi sekteye uğratacak her adımın karşılığı bellidir ve bu kararla uluslararası hukuk açısından da teyit edilmiştir. Bu süreçte emek veren başta Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü ile kurumumuzun Hukuk ve Elektrik Piyasası Dairelerine, uzmanlarımıza ve bizi temsil eden hukuk ekibimize teşekkür ediyorum."

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