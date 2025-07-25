Termometrelerin 50 dereceyi gördüğü ilçede sokaklar boşaldı

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak!
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak!
Vade Farksız 6 Taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Vade Farksız 6 Taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Sponsorlu İçerik
Hükümet, kamu işçisine zam teklifini geri çekti iddiası
Hükümet, kamu işçisine zam teklifini geri çekti iddiası
Ayşe Tokyaz soruşturmasında 4'ü polis 5 şüpheliye tutuklama
Ayşe Tokyaz soruşturmasında 4'ü polis 5 şüpheliye tutuklama
Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor
Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor
Polis, Asker ve İKM'lerin Özlük Haklarında İyileştirme Beklentisi
Polis, Asker ve İKM'lerin Özlük Haklarında İyileştirme Beklentisi
DSİ'den Ankara'ya can suyu olacak proje
DSİ'den Ankara'ya can suyu olacak proje
Antalya'nın 4 ilçesinde orman yangını
Antalya'nın 4 ilçesinde orman yangını
Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talebi
Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talebi
TBMM'de 51 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' kuruluyor
TBMM'de 51 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' kuruluyor
Ankara'da sıcak hava alarmı: Açık alanlardan uzak durun
Ankara'da sıcak hava alarmı: Açık alanlardan uzak durun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ve Trump ile görüşebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ve Trump ile görüşebilirim
Ardahan'da şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Ardahan'da şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor
'Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız'
'Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız'
Yerlikaya duyurdu: İki kent afet bölgesi ilan edildi
Yerlikaya duyurdu: İki kent afet bölgesi ilan edildi
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 50 Milyon Dolar İddialarına Sert Yalanlama
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 50 Milyon Dolar İddialarına Sert Yalanlama
SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Gıda Denetimlerinde 1,3 Milyar Lira Ceza Uygulandı
Gıda Denetimlerinde 1,3 Milyar Lira Ceza Uygulandı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 7 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 7 yaralı
2025-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
2025-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
GENAR anketi açıklandı! Hangi parti ne kadar oy aldı
GENAR anketi açıklandı! Hangi parti ne kadar oy aldı
Türkiye'de Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
Türkiye'de Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
MEB görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
MEB görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
LPG'ye Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
LPG'ye Zam Geldi: İşte Yeni Fiyatlar
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
Hükümet, kamu işçisine teklifini geri çekti
Hükümet, kamu işçisine teklifini geri çekti
Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılacak
Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atılacak
Konut fiyatlarındaki düşüş 17 aydır sürüyor
Konut fiyatlarındaki düşüş 17 aydır sürüyor
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Termometrelerin 50 dereceyi gördüğü ilçede sokaklar boşaldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde termometreler 50 dereceyi gösterirken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 17:11, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 17:14
Yazdır
Termometrelerin 50 dereceyi gördüğü ilçede sokaklar boşaldı

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, Şırnak ve çevresindeki illerde hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceğini, vatandaşların zorunlu olmadıkça 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtti.

Bugün gün içinde hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı Silopi ilçesinde birçok esnaf iş yerini geç açtı ya da gün boyu kapalı tuttu. Vatandaşlar serinlemek için evlerinde kalmayı tercih ederken, bazıları sabah erken saatlerde dışarı çıktı. Cadde ve sokaklarda araç ve yaya trafiği azalırken, gölgelik alanlar, sulama yapılan parklar ve belediye fıskiyeleri çocukların uğrak noktası oldu.

'HAVALAR ÇOK SICAK'

Alışveriş için aracına binerek dışarıya çıkan İslam Yalvaç, "Havalar çok sıcak. Silopi ve Cizre zaten çok sıcak bir iklime sahip. Bu sene ise çok daha fazlası var. Termometreler 50 derecenin üstünü göstermeye başladı. Bu da insan sağlığı için çok zararlı bir durum. Araç kliması olsun, evdeki klimalar olsun çalışmamaya başladı. Randıman vermiyor. Enerji tüketimi de artıyor. Hem ekonomik hem çevresel olarak olumsuz etkileniyoruz" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber