Görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'nin 'ev hapsi' kaldırıldı
Görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" yönündeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 17:34, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 17:53
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 8 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlikçe hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı alınan Tutdere hakkında uygulanan bu tedbir kaldırıldı.