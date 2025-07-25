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Görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'nin 'ev hapsi' kaldırıldı

Görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" yönündeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 17:34, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 17:53
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Görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'nin 'ev hapsi' kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 8 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlikçe hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı alınan Tutdere hakkında uygulanan bu tedbir kaldırıldı.

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