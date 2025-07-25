Bakan Şimşek: Savunma Sanayisinde Eşi Görülmemiş Başarı Gösterildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin savunma sanayisinde çok büyük bir hızla küresel en gelişmiş ülkelerle arayı kapattığını belirtti. Türkiye, katma değeri çok yüksek ürünler üretiyor ve hızla büyüyen bir pazara hitap edebiliyor. Bu nedenle, Türkiye'nin bu alandaki geleceği oldukça parlak ve çok büyük fırsatlar barındırıyor. Şimşek, IDEF 2025 fuarını ziyaret ederek, Türkiye'nin son 20-25 yılda yakaladığı büyük başarının sergilendiği bir ortamda bulunduklarını ifade etti. İnovasyon ve verimliliğin sektörler için önemine dikkat çeken Şimşek, rekabetin bu alanda önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Savunma Sanayisindeki Başarısı

Şimşek, savunma sanayisinde elde edilen başarıların tesadüf olmadığını, ülkenin bu alana odaklanması ve kaynak aktarımının önemli olduğunu belirtti. Zor bir coğrafyada yaşamanın getirdiği zorunluluklar ve diğer ülkelerin en son teknoloji ürünlerini paylaşmaması nedeniyle Türkiye'nin kendi ekosistemini kurduğunu ve geliştirdiğini söyledi.

İnovasyon ve Rekabetin Önemi

İnovasyonun çok değerli bir unsur olduğunu belirten Şimşek, rekabetin verimliliği artırdığını ifade etti. Dünya genelinde savunma sanayi harcamalarının çok hızlı arttığını, 25 yıl önce 1,2 trilyon dolar olan harcamaların bugün neredeyse 3 trilyon dolar seviyesine ulaştığını söyledi. Önümüzdeki 20-30 yılda bu rakamların birkaç kez daha katlanabileceğini belirtti.

Türkiye'nin Gelecekteki Hedefleri

Yüksek teknoloji ihracatında savunma sanayisinin rolü giderek artacak.

giderek artacak. Türkiye'nin üzerinde çalıştığı proje sayısı 1100'ün üzerinde ve toplam değeri yüz milyar doların üzerinde .

ve toplam değeri . Aselsan , 20 milyar doların üzerinde piyasa değerine ulaştı.

, ulaştı. Sağlık teknolojileri, yeşil teknolojiler, tarım teknolojileri gibi alanlarda da elde edilen bilgi birikiminin aktarılması hedefleniyor.

Küresel Katma Değer Zincirinde Yükseliş

Geçmişte küresel katma değer zincirinde arzulanan yerde olunmadığına dair şikayetler olduğunu hatırlatan Şimşek, şimdi ise Türkiye'nin gerçekten katma değeri çok yüksek ürünler ürettiğini ve hızla büyüyen bir pazara hitap edebildiğini belirtti. Türkiye'nin bu anlamda geleceğinin çok parlak olduğunu ve büyük fırsatlar barındırdığını vurguladı.



