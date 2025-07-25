TUSAŞ Genel Müdürü: KAAN'ın 3 adet prototipi üretim hattında

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, IDEF 2025'te AA Teknoloji Masası'na konuk oldu.

1 ila 3 ay içinde GÖKBEY'in ihracat sözleşmesini imzalamış olacaklarının müjdesini veren Demiroğlu, GÖKBEY'in yerli motorla güvenle ve gönül rahatlığıyla müşterilere teslimi için ciddi bir test aşamasından geçilmesi gerektiğini söyledi.

Demiroğlu, motorun helikoptere takılıp test edilebilecek aşamaya geldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu testleri yapalım ki 2027'nin sonuna yerli motorla teslimatlara başlayalım. Biz yine isteyen olursa halihazırdaki motorla da teslimat yapabiliriz. Ama 57 tane helikopterin büyük çoğunluğu yerli motorlu olacak. Bunu da 2027 sonu 2028 başı diye hedefledik. İnşallah o günleri de yine beraber görürüz. Çünkü motor yapabiliyor olmak, aynı helikopterde transmisyonu yapabiliyor olmak gibi bir şey. Belki daha da ötesinde. Çünkü kendinizi ülke olarak da firma olarak da kanıtlamış oluyorsunuz."

KAAN'ın yapılması ve Endonezya'ya ihraç edilecek olmasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Demiroğlu, KAAN'ın 2023 yılının başında hangardan çıkması ve 2024'ün başında da uçmasının Türkiye'yi farklı bir lige çıkardığını ifade etti.

- "KAAN'ın 2 tanesi önümüzdeki sene nisan ayından itibaren uçuyor olacak"

Mehmet Demiroğlu, KAAN'ın 3 adet prototipin üretim hattında olduğuna dikkati çekerek, "Bunun bir tanesi statik uçak olarak yer testlerinde kullanılacak, 2 tanesi inşallah önümüzdeki sene nisan ayından itibaren uçuyor olacak." dedi.

Demiroğlu, KAAN ile ilgili bütün çalışmalar devam ederken Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun son ziyareti sırasında KAAN'ın bir parçası olmak istediklerini söylediğini aktardı.

Subianto'nun daha önce Savunma Bakanı olarak ziyarete geldiğini ve inancını bir kere daha pekiştirdiğini dile getiren Demiroğlu, şöyle devam etti:

"Bu iş özellikle Cumhurbaşkanımızla olan ilişkileri, Türk savunma sanayisinin dünya çapındaki başarıları, TUSAŞ'ın bu konudaki azmi ve yapabildikleri artık bütün soruları çözümlemiş olacak ki kafasında 'biz de bu işe giriyoruz' dedi. Hatta bir hedef koydu, Indo Defence'de 'biz bunu imzalayacağız' dedi. Biz şaşırdık gerçekten, öyle bir hızla beklemiyorduk. Herhalde ciddi değil gibi bir düşündük ama baktık ciddi ve ana sözleşmeyi imzaladık. 'Türk motoruyla vereceksiniz' dedi."

Demiroğlu, aldıkları sorumluluğun çok yüksek olduğunu belirterek, "Kendi hava kuvvetlerimize 2028'den itibaren ara motorla verme sözü verdik. 2032-2033'te de yerli motorla verme sözü verdik. Bu katlanarak şimdi bir başka dost ülkeye de veriyoruz. Bu bizim sorumluluğumuzu çok büyük bir yere taşıdı ama farkındayız, mutluyuz." diye konuştu.

- "KAAN'da Faz 1'i başlatmak üzere bütün çalışmalarımızı tamamladık"

Mehmet Demiroğlu, KAAN'ın üretiminde Faz 1'i çok yakında başlatmak üzere oldukları bilgisini verdi, çerçeve anlaşmaların genelde yapıldığını ama bunun genelde yıllar sürebildiğini belirtti.

IDEF 2025'te bir sürprizin de olabileceğini söyleyen Demiroğlu, şunları ifade etti:

"Biz Faz 1'i başlatmak üzere bütün çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi bir şey söylemek istemiyorum ama sürprizleri bekleyin diyebilirim. Bütün bunlar Türkiye'nin ne kadar mesafe katettiğini, KAAN'ın ne kadar önemli bir platform olduğunu gösteriyor. Yapan 4 tane ülke var, yapmaya çalışan konsorsiyumlar var. Şimdi bizimle başlayan, 2018'de yine Paris Airshow'da açıklanan bir konsorsiyumun ilk uçuşunu 2035-2040 civarında yapacağı konuşuluyor. Bu bizim hızımızı, inancımızı, kabiliyetlerimizi gösteriyor. Biz KAAN'a bir uçak projesi olarak bakmıyoruz. KAAN bir ülkenin savunma sanayisinde gelebileceği en yüksek noktaya hep beraber, tek TUSAŞ olarak değil, hep beraber gelme serüveni."

- "Görevimiz, KAAN'ı söz verdiğimiz tarihte ve kabiliyetlerle kuvvetlerimize teslim etmek"

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin imzalanan mutabakat zaptına değinen Demiroğlu, karar vericilerin o günkü politik, siyasi ve dünyadaki duruma göre karar verebildiğini dile getirdi.

Demiroğlu, "Görevimizi biz çok iyi biliyoruz. Görevimiz, KAAN'ı söz verdiğimiz tarihte ve kabiliyetlerle kuvvetlerimize teslim etmek. Buradan hiçbir şekilde şaşmış, yavaşlamış, acaba diye tereddüde düşmüş değiliz, düşmeyeceğiz. Bunun olmazsa olmazımız olduğunu biliyoruz. Son dönemde Türkiye'nin çevresinde yaşanan gelişmeler Türkiye'nin kendi kendine yetmesinin önemini bir kez daha hatırlattı." dedi.

IDEF 2025'e çok büyük bir ilgi olduğuna işaret eden Demiroğlu, "Herhangi bir fuarda TUSAŞ standının bu kadar kalabalık olduğunu hatırlamıyorum. Ara ara oluyordu ama her gün, her saat değildi. Bu şunu gösteriyor, hem ülke içinde savunma sanayimiz büyüyor hem de yurt dışından gelen ilgi artarak devam ediyor ve devam edecek. O anlamda biz gayet çok mutluyuz. Yaptığımız görüşmeler, attığımız imzalar, atmayı planladığımız imzalar, atmayı söz aldığımız imzalar sayısı gerçekten bizi umutlandırıyor, heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Demiroğlu, üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sene ekim ayında talihsiz bir menfur terör saldırısına uğradık. 4 çalışan arkadaşımızı bir de şoför arkadaşımızı şehit verdik. O akşam bir arkadaşımızın sözü hala kulaklarımızda, 'hainlere inat biz çalışacağız, çok daha çok çalışacağız' dedi. Biz çalışmaya devam edeceğiz."