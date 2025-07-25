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Yere çömelip poşetleriyle uğraşırken arabanın altında kaldı

Konya'da otoparkta yere çömelip poşetleriyle uğraşırken manevra yapan SUV tipi aracın altında kalan kadın yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 19:16, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 19:15
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Yere çömelip poşetleriyle uğraşırken arabanın altında kaldı

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü merkez Meram ilçesi Gazze Caddesi üzerinde, cadde kenarındaki market ve dükkanların önünde bulunan otopark alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta yere çömelerek elindeki poşetlerle meşgul olan kadın, manevra yapan SUV tipi aracın kör noktasında kaldı. Araç öne hareket ettiği sırada bir anda kadını altına alarak sürükledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay anı ve kadının arabanın altında sürüklenmesi anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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