Bakan Kurum'dan yangınlardaki hasar durumuna dair açıklama

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya'da meydana gelen yangınlar nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar; Karabük'te 56, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Antalya'da 3 olmak üzere toplam 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hızla yaraları saracağız" ifadelerini kullandı.