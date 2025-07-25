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Ak Partili Yayman: Türkiye Yüzyılı, büyük bir demokrasi ve kardeşlik vizyonudur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Van'da düzenlenen "Türkiye Sohbetleri" programında yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı vizyonunun sadece bir kalkınma hamlesi değil, aynı zamanda bir kardeşlik, demokrasi ve büyük devlet olma mücadelesi olduğunu söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 21:34, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 22:15
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Ak Partili Yayman: Türkiye Yüzyılı, büyük bir demokrasi ve kardeşlik vizyonudur

Edremit ilçesinde Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Yayman, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin feraseti ve kararlılığıyla güçlü bir şekilde yürüyoruz. Türkiye Yüzyılı, hepimizin ortak hayalidir" dedi.

"Cumhuriyetimizi Atatürk kurdu, Erdoğan küresel bir güç haline getirdi"

Konuşmasında Cumhuriyet'in kuruluş sürecine de değinen Yayman, "Cumhuriyet, yokluklar içinde, emperyalistlere karşı verilen bir varoluş mücadelesinin sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ise bu Cumhuriyet'i küresel bir güç haline getirdi. Bugün savunma sanayisinde dünyanın en ileri ülkeleri arasındayız" ifadelerini kullandı.

Yetişmiş insan kaynağına dikkat çeken Yayman, "Doğalgazımız az olabilir, petrolümüz sınırlı olabilir ama bu ülkenin gençleri var, beyin gücü var, inancı ve azmi var. Biz, bu ülkeyi Cumhuriyetin ikinci yüzyılında dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız" diye konuştu.

PKK olmasaydı, kişi başına düşen gelir 25 bin dolar olurdu

Teröre karşı verilen mücadelenin Türkiye'ye ağır bir ekonomik fatura çıkardığını söyleyen Yayman, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, terörle mücadeleye 2 trilyon dolar harcandı. Eğer bu bedeli ödemek zorunda kalmasaydık bugün kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar olacaktı. O kaynakla 114 Kanal İstanbul, 95 nükleer santral, 125 bin kilometre hızlı tren hattı inşa edilebilirdi. Bu rakamlar bile, bu ülkenin nasıl emperyalist odaklarca meşgul edilmek istendiğinin açık kanıtıdır" dedi.

Bu mesele bir al-ver pazarlığı değil, Türkiye'nin büyük devlet imtihanıdır

Hüseyin Yayman, terörle mücadelenin sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda bir demokrasi meselesi olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:
"Biz bu meseleyi bir kimlik sorunu, bir etnik pazarlık konusu olarak görmüyoruz. Bu mesele Türkiye'nin büyük devlet olma imtihanıdır. Bu mesele Türkiye Yüzyılı'nda yeni, sivil ve kuşatıcı bir anayasa yapma meselesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu irade bir kardeşlik projesidir. Bu mesele ne bir taviz, ne de bir siyasi al-ver zeminidir. Burada şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir süreç yoktur. Biz 85 milyon olarak biriz, beraberiz, eşitiz ve bu vatanın birinci sınıf vatandaşlarıyız."

Silahlar sussun, şiddet bitsin; konuşamayacağımız hiçbir şey yok

AK Parti'nin bugüne kadar hayata geçirdiği reformlara değinen Yayman, "AK Parti, sessiz devrimlerin partisidir. Geçmişte insanlar çocuklarına istedikleri ismi veremiyordu. Bugün TRT Kürdi yayında, üniversitelerde Kürt Dili ve Edebiyatı bölümleri var. Kürt Enstitüleri kuruldu. Bu değişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdik. Devlet ile millet arasındaki mesafe ortadan kalktı. Bugün artık daha güçlü bir sesle, 'Biz kardeşiz, biriz ve beraberiz' diyebiliyoruz" diye konuştu.
PKK'nın varlığını sürdürmesi için artık hiçbir gerekçe kalmadığını belirten Yayman, "Eğer silahlar susarsa, şiddet sona ererse, bizim konuşamayacağımız hiçbir mesele yoktur. Bu topraklarda artık dağa çıkmaya gerek yok. Askeri, polisi hedef almaya gerek yok. Bu sorunları artık Meclis'te, masada çözebiliriz. İç cepheyi güçlendirmek zorundayız" dedi.

Ahmet Selim Köroğlu: "Terörsüz Türkiye, Türkiye Kürtlerine ve bölgeye yapılan bir çağrıdır"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada "Terörsüz Türkiye" sürecinin, sadece Türkiye'ye değil, tüm bölgeye ve dünyaya yönelik stratejik bir mesaj taşıdığını ifade etti. Köroğlu şunları söyledi:"Terörsüz Türkiye süreci bittiğinde Türkiye Cumhuriyeti, yeni kurulan dünya düzeninde hak ettiği yeri en güçlü şekilde alacaktır. Bu proje aynı zamanda Türkiye Kürtlerine, kendi milli devletinize sahip çıkın çağrısıdır. Türkler, Kürtler ve Araplar birlik olduğu takdirde, bu coğrafyada hiçbir emperyalist güç rahat hareket edemez. Bu süreç sadece içe dönük değil, bölgesel barış ve dayanışma vizyonudur."

Ayhan Oğan: "Türkiye Yüzyılı, Türklerin ve Kürtlerin ortak yüzyılı olacak"

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan da konuşmasında Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel taşlarından birinin terörün sona erdirilmesi olduğunu belirtti. Oğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli basamaklarından biri Terörsüz Türkiye meselesidir. Bu vizyon, sadece bir ekonomik kalkınma hedefi değil, aynı zamanda iç barışın, birlikte yaşama iradesinin ve ortak gelecek idealinin adıdır. Türkiye Yüzyılı, Türklerin de Kürtlerin de yüzyılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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