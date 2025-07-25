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Yerli sosyal medya dönemi: Next Sosyal kullanıma açıldı

Yerli sosyal medya platformu kullanıma açıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirilen Next Sosyal'i anlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Temmuz 2025 23:15, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 23:17
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Yerli sosyal medya dönemi: Next Sosyal kullanıma açıldı

Yerli ve milli sosyal medya platformu ''Next Sosyal'' kullanıma açıldı. Platformda, haber, teknoloji, yaşam ve gündem gibi içerikler olacak. Kullanıcılar metin, görsel, video ve anket formatında içerikler paylaşabilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından geliştirilen Next Sosyal, kullanıcılara özgür ve güvenli bir sosyal medya deneyimi sunmayı hedefliyor. Platform, genç ve yenilikçi bir topluluk oluşturarak fikir alışverişini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu alanda da bağımsız olmak adına böylesine bir eser geliştirdi gençlerimiz. Türkiye Teknoloji Vakfı'ndan aldığı destekle ve bunun yanında BAYKAR'ın mühendislerinin desteğiyle NEXT Teknofest Sosyal deneme sürümüyle yayına çıktı." dedi.

"Herkesi Next Teknofest Sosyal'e bekliyoruz" diyen Bayraktar, "17-21 Eylül'de İstanbul'da olacağız Teknofest için. Sosyal medyayı kullanarak gelirseniz büyük sürprizler sizi bekiyor olacak." ifadelerini kullandı.

Uygulama tüm telefonlara indirilebiliyor.

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