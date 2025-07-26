Türkiye, Dünya Gündeminin Kalbinde: Kritik Zirveler İstanbul'da

Türkiye, bu yoğun diplomasi trafiğiyle uluslararası ilişkilerde önemli bir çekim merkezi haline geldi. İstanbul'da peş peşe düzenlenen bu zirveler, bölgesel barış ve iş birliği açısından büyük önem taşıyor.

Rusya-Ukrayna Zirvesi ve Esir Takası

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen üçüncü tur görüşmelere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliği yaptı. Taraflar, esir takası konusunda anlaşmaya vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Daha fazla takas konusunda anlaşmaya vardık, umarım daha fazla askerimizi esaretten geri getirebiliriz. 1200 askerin geri döneceğine dair bir anlaşma var. Liderler düzeyinde bir toplantı gündemine ihtiyacımız var. Siviller serbest bırakılmalı. Bu nedenle, listeler için hem bizim hem de onların (Rusya) tarafında bir format arıyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye, savaşın sona ermesini destekleyerek, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i İstanbul'da buluşturmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde iki lideri bir araya getirmek istediklerini belirtti.

İran Nükleer Zirvesi

Dün İstanbul'da kritik bir zirve daha gerçekleştirildi. İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya heyetleri, İran'ın İstanbul Başkonsolosluğunda nükleer krizi görüşmek üzere ikinci kez toplandı. Zirvenin ana başlığı, 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) oldu.

Anlaşmaya taraf herhangi bir ülke, İran'ın yükümlülüklerini ciddi şekilde ihlal ettiğini iddia ederse konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine taşınabiliyor.

taşınabiliyor. Bunu takiben, 30 gün içinde gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından, daha önce kaldırılan BM yaptırımları yeniden yürürlüğe girebiliyor.

içinde gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından, daha önce kaldırılan BM yaptırımları yeniden yürürlüğe girebiliyor. Söz konusu maddenin süresi 18 Ekim 2025'te sona erecek.

Balkan Barış Platformu Toplantısı

Bugün İstanbul'da, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısı yapılacak. Toplantıya; Türkiye, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın Dışişleri Bakanları ile Arnavutluk'un Dışişleri Bakan Yardımcısı katılacak.

Ankara, platformla bölge ülkeleri arasında diyaloğu, karşılıklı güveni ve iş birliğini artırmayı hedefliyor.

Bölgesel meselelere kalıcı çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıda bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi ve güvenlik risklerinin bertaraf edilmesinin önemini vurgulayacak.

Ulaştırma koridorları başta olmak üzere enerji ve haberleşme alanlarında somut iş birliği projeleri masaya yatırılacak.

Bakan Fidan'ın Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin güneyindeki çatışmalara dikkat çekerek, etnik grupların Suriye'yi bölmeye çalışmaması gerektiğini vurguladı ve "Bu bizim için milli güvenlik tehdidi olur ve müdahale ederiz" dedi. Fidan, bu sözlerinin muhatabının Suriye'yi bölme tehdidini dillendiren İsrail ve bölücülük peşinde olan gruplar olduğunu belirtti. Ayrıca, SDG'nin vakit kaybetmeden merkezi hükümetle anlaşmaya varması gerektiğini ifade etti ve "Bu ülkede silahlı yapıların varlığını devam ettirmesi kabul edilebilir değil" dedi.

Yeşim Eraslan