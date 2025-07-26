Liseli kaptanlar dümene geçti

Van Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Nisa Ersevinç ve Nisa Genç, Van Gölü'nde sefer yapan deniz otobüsünde staj yaparak kaptanlık hayallerine hazırlanıyor. 17 yaşındaki iki çocukluk arkadaşı, haftanın beş günü Akdamar Adası seferlerinde dümen kullanma ve halat bağlama gibi konularda kendilerini geliştiriyor.

Kaptanlık Hayaliyle Staj

Bütün zorlukları göze alarak bu mesleği seçtiğini belirten Ersevinç, "Altı ay boyunca Van Gölü'nde dümen başında olacağız. Hedefim uzak yol vardiya zabiti olmak" dedi. Mesleği tanıdıkça sevdiğini söyleyen Genç ise, "Denizcilik alanında çok fazla kadın kaptan yok, arkadaşımla bu konuda çok hevesliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaptan Abdulselam Selami Tekdur'un Görüşü

Kaptan Abdulselam Selami Tekdur, "Öğrencilerimiz gemiciliği seviyor, umarım ilerde iyi bir kaptan olarak hizmet ederler" şeklinde konuştu.



