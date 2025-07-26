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Faizdeki düşüşü krediye de yansıtın

Politika faizini yüzde 43'e çeken Merkez Bankası, kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında da 25 baz puanlık indirime gitti. İş dünyası temsilcileri, özel bankaların da finansman maliyetlerini azaltacak benzer adımları bir an önce atması gerektiğini kaydetti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 08:15, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 08:31
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Faizdeki düşüşü krediye de yansıtın

Merkez Bankası, kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında 1 Ağustos itibarıyla indirime gitme kararı aldı. İş dünyası ise KOBİ'lere yönelik uygun maliyetli finansman kanallarının açılması çağrısında bulundu. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğe göre, dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için uygulanan faiz yüzde 3,5 seviyesinde sabit kalırken, diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim yapıldı.

Kredi Kartı Faizlerinde İndirim Detayları

  • Nakit avans ve KMH faizi yüzde 5'ten yüzde 4,75'e indirildi.
  • Dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan bireysel kartlar için faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4'e düşürüldü.
  • Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.
  • Merkez Bankası, politika faizini de 3 puan indirerek yüzde 46'dan yüzde 43'e çekti.

KOBİ'lere Finansman Çağrısı

Faiz indirimini kredi kartlarıyla ilgili yapılan değişiklikler takip ederken, kamu ve özel bankaların da finansman maliyetlerini azaltacak benzer adımlar atması bekleniyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ'lere yönelik kredi kanallarının açılmasıyla faiz indiriminin gerçek anlamını kazanacağını belirtti. "Derinden hissettiğimiz yüksek faizin yıpratıcı etkilerini geride bırakacağımıza inanıyoruz. Faizlerdeki gerileme, üretici ve ihracatçının rekabet gücünü tekrar kazanması ve sermaye yapısını güçlendirmesinde önemli bir işlev görecektir" dedi.

Kaynaklara Erişim Kolaylaştırılmalı

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, faizlerin yüksek olduğu dönemde sanayicinin büyük fedakarlıklarla üretime devam ettiğini vurguladı. Kıvanç, "Sanayi üretiminin sürdürülebilirliği açısından finansman maliyetlerinin düşmesi kadar, bu kaynaklara erişimin de kolaylaştırılması gerekmektedir. KOBİ'lerimize yönelik pozitif ayrımcılık içeren adımların atılması, ekonomimizin belkemiğini oluşturan bu işletmeleri güçlendirecek, üretim kapasitemizi artıracaktır. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve makroekonomik dengeyi sağlama çabalarına iş dünyası olarak bizler de destek vermeye devam ediyoruz. Bu çerçevede atılan faiz indirimi adımının, diğer tamamlayıcı politikalarla birlikte, ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak bir sürece dönüşeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.


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