Terörsüz Türkiye Komisyonu nasıl olacak? İşte detaylar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı olarak komisyonun doğal üyesi olmakla birlikte, siyasi tarafsızlık ilkesi gereği oy kullanma hakkına sahip olmayacak. Komisyon çalışmaları sırasında salt çoğunlukla, yani üye tam sayısının bir fazlası olan 26 oyla karar alınacak. Komisyonun yapacağı siyasi ve idari düzenlemelerde ise 5'te 3 nitelikli çoğunluk (yani 31 oy) aranacak.

Komisyonun Üyeleri ve Yapısı

Komisyonun 51 üyesi içerisinde koordinatör grup başkanvekilleri doğal üye olarak yer alacak.

içerisinde koordinatör grup başkanvekilleri doğal üye olarak yer alacak. Siyasi parti grupları, hazırlayacakları listelere koordinatör grup başkanvekillerini grup temsilcisi olarak ekleyecek.

Grubu olmayan siyasi partilere birer üyelik verilecek.

Komisyonun Çalışma Şekli

TBMM çatısı altında kurulacak komisyon haftada en fazla dört kez toplanacak.

toplanacak. Komisyon pratik ve kısa vadeli kararlara odaklanacak.

Kanun düzenlemesi gibi nitelikli çoğunluğu (5'te 3) alınan kararlar yasa teklifine dönüştürülecek ve TBMM Başkanlığı aracılığıyla ilgili birimlere sevki yapılacak.

Komisyonun İlk Görevi

Başkanlık kararıyla kurulan ve ağustosun ilk haftasında toplanması beklenen komisyonun ilk işi, "komisyonun adı"nın belirlenmesi olacak.

Önder Yılmaz