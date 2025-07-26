Mersin'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 9 kişi yaralandı

56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor
56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor
Vade Farksız 6 Taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Vade Farksız 6 Taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Sponsorlu İçerik
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları
MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama
MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama
Hükümet teklifini geri çekti: Kamuda ilk grev 1 Ağustos'ta
Hükümet teklifini geri çekti: Kamuda ilk grev 1 Ağustos'ta
İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde
İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde
Faizdeki düşüşü krediye de yansıtın
Faizdeki düşüşü krediye de yansıtın
Türkiye, Dünya Gündeminin Kalbinde: Kritik Zirveler İstanbul'da
Türkiye, Dünya Gündeminin Kalbinde: Kritik Zirveler İstanbul'da
Moody's ve Fitch'in 'Türkiye'nin kredi notu' kararı açıklandı
Moody's ve Fitch'in 'Türkiye'nin kredi notu' kararı açıklandı
Yerli sosyal medya dönemi: Next Sosyal kullanıma açıldı
Yerli sosyal medya dönemi: Next Sosyal kullanıma açıldı
31 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
31 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
Bakan Fidan: İsrail'e haber gönderdik, Suriye bölünürse müdahale ederiz!
Bakan Fidan: İsrail'e haber gönderdik, Suriye bölünürse müdahale ederiz!
Altın, Dolar ve Borsa! Hangisi Daha Çok Kazandırdı?
Altın, Dolar ve Borsa! Hangisi Daha Çok Kazandırdı?
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak!
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak!
Hükümet, kamu işçisine zam teklifini geri çekti iddiası
Hükümet, kamu işçisine zam teklifini geri çekti iddiası
Ayşe Tokyaz soruşturmasında 4'ü polis 5 şüpheliye tutuklama
Ayşe Tokyaz soruşturmasında 4'ü polis 5 şüpheliye tutuklama
Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor
Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor
Polis, Asker ve İKM'lerin Özlük Haklarında İyileştirme Beklentisi
Polis, Asker ve İKM'lerin Özlük Haklarında İyileştirme Beklentisi
DSİ'den Ankara'ya can suyu olacak proje
DSİ'den Ankara'ya can suyu olacak proje
Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talebi
Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talebi
TBMM'de 51 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' kuruluyor
TBMM'de 51 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' kuruluyor
Ankara'da sıcak hava alarmı: Açık alanlardan uzak durun
Ankara'da sıcak hava alarmı: Açık alanlardan uzak durun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ve Trump ile görüşebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ve Trump ile görüşebilirim
Ardahan'da şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Ardahan'da şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor
'Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız'
'Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız'
Yerlikaya duyurdu: İki kent afet bölgesi ilan edildi
Yerlikaya duyurdu: İki kent afet bölgesi ilan edildi
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 50 Milyon Dolar İddialarına Sert Yalanlama
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 50 Milyon Dolar İddialarına Sert Yalanlama
SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mersin'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 9 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 09:11, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 08:54
Yazdır
Mersin'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 9 kişi yaralandı

O.T. (40) idaresindeki 07 AC 0021 plakalı otobüs, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 PV 460 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber