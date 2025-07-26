Hükümet teklifini geri çekti: Kamuda ilk grev 1 Ağustos'ta

NTV'nin edindiği bilgilere göre, uzlaşma sağlanamayan toplu sözleşme görüşmeleri nedeniyle şu ana kadar bazı maden işletmeleriyle demiryollarında grev kararı alındı.

Karayolları, Devlet Su İşleri ve enerji işletmelerinde de 28-29 Temmuz tarihlerinde grev ilanı yapılacak.

İlk fiili grev 1 Ağustos'ta başlıyor



Fiili ilk grev ise yasal takvim gereği 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'e bağlı bor işletmelerinde başlayacak.

Türkiye Maden-İş Sendikası'na üye bin 511 işçi, 1 Ağustos'tan itibaren iş bırakacak.

Eskişehir Kırka, Kütahya Emet ve Balıkesir Bigadiç işletmelerinde yıllık bir milyar 380 milyon Euro değerinde üretim yapılıyor.

Tamamen ihracata yönelik üretim yapılan bu işletmelerde stoklu çalışma yapılmadığı, grev nedeniyle tedarikçi firmaların taleplerinin karşılanmasında zorluk yaşanacağı vurgulanıyor.

Hükümet, kamu işçisine teklifini geri çekti



Dün Ekonomi Gazetesi'nde hükümetin kamu işçisine 2025'in ikinci altı ayı için yüzde 16,67'ye karşılık gelen gerçekleşen enflasyon teklifinden vazgeçtiği, teklifi oransal olarak yüzde 11+enflasyon farkına çevirdiği yer almıştı.

Yaklaşık 8 aydır devam eden ve yasal prosedür nedeniyle iyice sıkışan kamuda çalışan işçilere yönelik Çerçeve Protokol görüşmelerinde sıra dışı bir gündem oluştu. Daha önce hükümet kanadının kamuoyuna da açıkladıkları ikinci altı ay için teklif değiştirildi. Yenilenen teklifte, ikinci altı ay için yüzde 11 ve enflasyon farkı önerisi işçi tarafına iletildi. Bu teklif, Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşeceği tahmin edilen enflasyon kadar bir oran anlamına geliyor. Yani hükümet, gerçekleşen enflasyon yerine, beklenen enflasyonu teklif etmiş oldu.