Düğün Gecesi Kabusu: Eltiden Antidepresanlı Tuzak

Ankara'da yaşanan olayda, Necla Üstünel isimli kadın, oğlunun düğününde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından, düğün günü gittiği kuaförün güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Üstünel, içeceğine eltisi tarafından bir şişe antidepresan karıştırıldığını iddia etti. Yaşadığı bu durum sonucunda beyin travması geçiren ve ilaç kullanmaya başlayan Üstünel, eltisinden şikayetçi oldu.

Olayın Gelişimi

Olay, Ağustos 2023 'te Ankara'da gerçekleşti.

'te Ankara'da gerçekleşti. Necla Üstünel, düğünde fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, eltisinin içeceğe ilaç karıştırdığı iddia edildi.

Üstünel, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle şikayetçi oldu.

Yargı Süreci ve Son Durum

Zanlı hakkında 'taksirle yaralama' suçundan verilen para cezasına itiraz eden Üstünel ailesinin şikayeti üzerine, yargılamanın yeniden yapılacağı öğrenildi.