56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor
56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor
Vade Farksız 6 Taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Vade Farksız 6 Taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Sponsorlu İçerik
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları
MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama
MSB'den Hatay'da hayatını kaybeden 2 askere dair açıklama
Hükümet teklifini geri çekti: Kamuda ilk grev 1 Ağustos'ta
Hükümet teklifini geri çekti: Kamuda ilk grev 1 Ağustos'ta
İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde
İHL'lerde şampiyonluğun sırrı çok yönlü eğitimde
Faizdeki düşüşü krediye de yansıtın
Faizdeki düşüşü krediye de yansıtın
Türkiye, Dünya Gündeminin Kalbinde: Kritik Zirveler İstanbul'da
Türkiye, Dünya Gündeminin Kalbinde: Kritik Zirveler İstanbul'da
Moody's ve Fitch'in 'Türkiye'nin kredi notu' kararı açıklandı
Moody's ve Fitch'in 'Türkiye'nin kredi notu' kararı açıklandı
Yerli sosyal medya dönemi: Next Sosyal kullanıma açıldı
Yerli sosyal medya dönemi: Next Sosyal kullanıma açıldı
31 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
31 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
Bakan Fidan: İsrail'e haber gönderdik, Suriye bölünürse müdahale ederiz!
Bakan Fidan: İsrail'e haber gönderdik, Suriye bölünürse müdahale ederiz!
Altın, Dolar ve Borsa! Hangisi Daha Çok Kazandırdı?
Altın, Dolar ve Borsa! Hangisi Daha Çok Kazandırdı?
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak!
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar daha da artacak!
Hükümet, kamu işçisine zam teklifini geri çekti iddiası
Hükümet, kamu işçisine zam teklifini geri çekti iddiası
Ayşe Tokyaz soruşturmasında 4'ü polis 5 şüpheliye tutuklama
Ayşe Tokyaz soruşturmasında 4'ü polis 5 şüpheliye tutuklama
Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor
Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor
Polis, Asker ve İKM'lerin Özlük Haklarında İyileştirme Beklentisi
Polis, Asker ve İKM'lerin Özlük Haklarında İyileştirme Beklentisi
DSİ'den Ankara'ya can suyu olacak proje
DSİ'den Ankara'ya can suyu olacak proje
Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talebi
Diyarbakır'da 6 doktor için maddi, adli ve idari yaptırım talebi
TBMM'de 51 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' kuruluyor
TBMM'de 51 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' kuruluyor
Ankara'da sıcak hava alarmı: Açık alanlardan uzak durun
Ankara'da sıcak hava alarmı: Açık alanlardan uzak durun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ve Trump ile görüşebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içinde Putin ve Trump ile görüşebilirim
Ardahan'da şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Ardahan'da şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor
'Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız'
'Mehmet Şimşek görevinin başında, iddialar tamamen asılsız'
Yerlikaya duyurdu: İki kent afet bölgesi ilan edildi
Yerlikaya duyurdu: İki kent afet bölgesi ilan edildi
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 50 Milyon Dolar İddialarına Sert Yalanlama
Yavuz Ağıralioğlu'ndan 50 Milyon Dolar İddialarına Sert Yalanlama
SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
15 soruda 'Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin merak edilenler
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Geleceğe Miras Projesi Türk Arkeolojisinde Yeni Dönem
Ana sayfaHaberler Eğitim

Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları

Uzmanlar, adayların sonradan pişman olmamaları için üniversite tercihini yalnızca sınav puanına göre değil, bireysel farkındalık, ilgi alanları ve çevresel etkenleri göz önünde bulundurarak yapmaları gerektiğini vurguluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 11:14, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 11:19
Yazdır
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih uyarıları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca aday için tercih maratonu başladı.

Uzmanlar son yıllarda artan kararsızlık ve tatminsizlik oranlarının gençlerin karar alma süreçlerini karmaşıklaştırdığına dikkati çekerken, sürecin yalnızca bir sıralama meselesi değil, aynı zamanda geleceğe dair önemli bir yol ayrımı olduğunu ifade etti.

İstanbul Medipol Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Servet Bayram, AA muhabirine, üniversite ve bölüm seçiminin, bir adayın gelecekteki yaşam kalitesini, mutluluğunu ve mesleki başarısını doğrudan etkileyen kritik bir karar olduğunu söyledi.

Adayların kariyer uyumunu belirlemesinin sadece bir bölüme yerleşmek değil aynı zamanda uzun vadeli bir yaşam planı oluşturmak anlamına da geldiğine vurgulayan Bayram, "Bu bakımdan psikolog veya psikolojik danışmanlardan profesyonel mesleğe yönlendirme-mesleki rehberlik hizmetlerinin alınması, bu hizmetleri alırken yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş tercih opsiyonlarının uzmanla birlikte değerlendirilmesi önemli olacaktır. Bu ikili mekanizma eş güdümü, mezuniyet sonrası iş hayatına daha kolay uyum sağlamayı ve yaptığı işten tatmin duymayı da sağlayacaktır." diye konuştu.

Prof. Dr. Bayram, yanlış tercih yapan adayların üniversite sürecinde psikolojik uyum sorunları, motivasyon eksikliği ve akademik başarısızlık veya okul terki gibi problemlerle karşılaştığına dikkati çekerek, "Mesleki rehberlik sürecinde kullanılan mesleki yönelim envanterleri, kişilik testleri öğrenciye sadece 'Hangi bölüme gitmeliyim?' sorusunu değil, 'Ben kimim, ne istiyorum ve neye uygunum?' sorularını da sorma ve cevaplama şansı verir. Bu süreç, öğrencinin öz farkındalık geliştirmesine, dış baskılardan sıyrılarak daha bilinçli ve içten gelen kararlar almasına olanak tanır." ifadelerini kullandı.

En ideal tercihin, hem adayın puanına uygun hem de kişilik yapısı, yaşam beklentileri ve psikososyal ihtiyaçlarıyla uyumlu bölüm olacağını aktaran Bayram, bu bilinçle yapılan tercihlerin üniversite yıllarının verimli, doyurucu ve geliştirici bir yaşam dönemi olmasını sağlayacağını kaydetti.

- "Mutluluğunu olumsuz etkileyebilir"

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu ise tercih yaparken profesyonel kişilik ve kariyer testlerinden yararlanmanın faydalı olacağını belirterek, "Özellikle Holland'ın Mesleki Tipler Kuramı (RIASEC), MBTI ve çoklu zeka kuramı gibi teoriler temel alınarak geliştirilen envanterler öğrencinin mesleki eğilimlerini anlamasında yardımcı olur." dedi.

Melekoğlu, yanlış tercih yapan adaylarla ilgili olarak, "İlgi duymadığı bir alanda kendini ifade edemeyen öğrenci, sosyal çevresine karşı da çekingen veya uyumsuz olabilir. Bunun sonucunda da üniversite yaşamı yalnızca akademik değil, sosyal ve duygusal anlamda da yıpratıcı hale gelir. Dolayısıyla, bireyin kendi benliğiyle uyumlu tercihler yapmaması, genel yaşam doyumunu ve mutluluğunu doğrudan olumsuz etkileyebilir." diye konuştu.

Adayların bu dönemde yaşadıkları strese değinen Prof. Dr. Melekoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Günümüz gençliğinin karşı karşıya kaldığı belirsizlik ortamı, hızlı değişen iş piyasası, küresel krizler ve dijital dünyanın getirdiği karşılaştırmalı yaşam tarzı, kararsızlık ve tatminsizlik oranlarını artırmaktadır. Özellikle gelecek kaygısı, gençlerin tercih listelerini oluştururken gerçekçilikten uzaklaşmalarına ve içsel motivasyonlarını göz ardı etmelerine sebep olabiliyor.

FOMO (Fear of Missing Out) gibi psikolojik etkiler, öğrencilerin sürekli en iyi seçeneği kaçırıyor oldukları düşüncesiyle karar verememelerine ve son kararlarından pişmanlık duymalarına yol açar. Bu da tercih sürecinin uzamasına ve adayın kendine güveninin zedelenmesine neden olabilir. Sürekli daha iyiye ulaşma arzusu, mevcut seçeneklerin değerini düşürerek tatminsizlik döngüsüne girilmesine yol açabilir. Bu durum yalnızca tercih sürecini değil, üniversite yaşamı boyunca yaşanabilecek sık bölüm değişikliklerini, üniversite terklerini ve psikolojik zorlanmaları da beraberinde getirebilir."

- "Önemli olan tüm tercihlerimizin artı ve eksileri barındırdığını bilmek"

Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asil Özdoğru da adayın severek yaptığı faaliyetlerin alan seçimi, eğitim ve şehir hayatından beklentilerinin de üniversite seçimi konusunda yol gösterici olacağını söyledi.

Özdoğru, kararsızlık yaşayan adaylarla ilgili olarak, "Gençlik döneminde arada kalmışlık ve değişiklikler oldukça doğaldır. Önemli olan tüm tercihlerimizin artı ve eksileri barındırdığını bilmek, mantık ve duygularımız arasında dengeli bir yol izlemek, yalnız ve çaresiz olmadığımızı hissetmek, araştırma ve öğrenmekten vazgeçmemek diyebiliriz. Aile, arkadaş, öğretmen ve danışmanlarla yapılacak görüşme ve değerlendirmeler adayların soru işaretlerini gidermede yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilik yılları ve kariyer inşa sürecine dikkati çeken Özdoğru, şunları kaydetti:

"Yerleştirme sonrasında bölüm veya üniversite değiştirmeyi düşünen adaylar, aile ve arkadaşlarının yanı sıra öğretim elemanları, akademik ve psikolojik danışmanlarla bu süreci değerlendirmeliler. Gönüllü faaliyetler, staj deneyimleri, mentörlük ilişkileri ve kariyer danışmanlığı gibi süreçler kariyer gelişimi için oldukça faydalı olur. Yükseköğretim sistemi çift ana dal, yan dal, dikey ve yatay geçiş, ulusal ve uluslararası değişim programları, açık ve uzaktan öğretim, ikinci üniversite, lisansüstü eğitim gibi birçok olanağı içinde barındırıyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber