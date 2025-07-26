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56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 56 ildeki 642 taşınmazı 5-6 Ağustos'ta açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2025 11:21, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2025 11:22
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56 ilde 642 taşınmaz satışa çıkıyor

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 56 ilde mülkiyetinde bulunan 642 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Açık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak.

Alıcılar, taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olabilecek, kalan tutar için 24 ay vade uygulanacak. Tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 20 indirim imkanı sunulacak.

Açık artırmada, Diyarbakır, Edirne, Bilecik, Yalova, Gaziantep, Osmaniye, Şırnak, Aksaray, Düzce, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Gümüşhane, Kastamonu ve Iğdır'da 1'er, Şanlıurfa'da 19, İstanbul'da 31, Kocaeli'nde 8, Tekirdağ'da 2, Kırklareli'nde 7, Sakarya'da 3, Bursa'da 2, Balıkesir'de 2, Çanakkale'de 2, İzmir'de 75, Antalya'da 15, Aydın'da 4, Afyonkarahisar'da 5, Kütahya'da 14, Denizli'de 2, Adana'da 2, Elazığ'da 29, Samsun'da 17, Yozgat'ta 11, Mersin'de 59, Uşak'ta 6, Tokat'ta 2, Mardin'de 15, Muş'ta 34, Ağrı'da 2, Bitlis'te 5, Van'da 2, Ankara'da 121, Kayseri'de 15, Kırıkkale'de 6, Konya'da 8, Niğde'de 8, Sivas'ta 3, Bingöl'de 3, Trabzon'da 2, Erzincan'da 4, Kars'ta 6, Malatya'da 4, Kahramanmaraş'ta 2 ve Muğla'da 69 taşınmaz satışa çıkarılacak.

Taşınmazların satışları, 5-6 Ağustos tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak açık artırmalarla gerçekleştirilecek. Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Açık artırmanın ilk günü 5 Ağustos salı günü, Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Antalya, Aydın, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Elazığ, Samsun, Yozgat, Mersin, Uşak ve Tokat'taki taşınmazlar satışa çıkarılacak.

6 Ağustos çarşamba günü ise Şırnak, Mardin, Muş, Ağrı, Bitlis, Van, Ankara, Aksaray, Düzce, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Amasya, Sivas, Bingöl, Gümüşhane, Trabzon, Kastamonu, Erzincan, Iğdır, Kars, Malatya, Kahramanmaraş ve Muğla'da taşınmazlar satışa sunulacak.

Açık artırma kapsamında yer alan taşınmazların konum ve görselleri "www.emlakyonetim.com.tr" internet adresinden görülebilecek.

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