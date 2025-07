Eğitim-Bir Sen, eğitimcilerin taleplerini 93 madde ile toplu sözleşme masasına taşıyor

Teklifler ile 6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisine kazandırmak hedefleniyor

Memur-Sen tarafından 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kamuoyuyla paylaşılan tekliflerden bazıları:

Toplu sözleşme masasında 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için ise kümülatif yüzde 46 oranında zam teklif ediyoruz.



7. Dönemde karar altına alınan, 1. dereceye gelen tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi hakkını istiyoruz. Kamu görevlilerine aylık 17 bin 600 lira kira yardımı yapılmasını talep ediyoruz.



Enflasyon farkının dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ve ilave 2 puan artışla ödenmesini istiyoruz.



2025 Aile Yılı'nda eş yardımının 11.710 TL'ye, iki çocuğa kadar her çocuk için 5 bin 850 TL'ye, üç ve üzeri çocuk için 8 bin 780 TL'ye çıkarılmasını istiyoruz. Dini bayramlarda kamu görevlilerine ve emeklilere 23 bin 410 TL bayram ikramiyesi ödenmesini teklif ediyoruz.



Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini, kamu görevlilerine ilave bir derece verilmesini, doğum yardımının 11 bin 710 TL, evlenme yardımının 55 bin 600 TL, ölüm yardımının ise iki katı olarak ödenmesini talep ediyoruz.



Giyecek yardımının her yıl 17 bin 600 TL, yiyecek yardımının ise günlük 235 TL olarak ödenmesini, kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve 25 yıllık süre sınırlamasının kaldırılmasını istiyoruz.



Ücretsiz kreş hizmeti sunulmasını, bu hizmetin verilemediği yerlerde her çocuk için 8 bin 780 TL kreş yardımı verilmesini talep ediyoruz. İş-Aile uyumu için ücretli doğum izninin 60 haftaya çıkarılmasını ve süt izni sürelerinin uzatılmasını teklif ediyoruz.



Genel İdari Hizmetler sınıfında görev yapan personelin ek ödeme oranlarında 5 bin 560 TL, Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personelin ek ödeme oranlarında ise 4 bin 450 TL artış yapılmasını istiyoruz.

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz: "88 kazanıma yenilerini ekleyerek yetkinin hakkını vermek için Ağustos ayı boyunca önemli bir mücadele yürüteceğiz"

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, eğitim öğretim ve bilim hizmet kolunda görevli 1,5 milyon çalışanı temsil eden sendikanın 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

8. Dönem Toplu Sözleşme taleplerinin aylar öncesinden başlayan titiz bir çalışma ile tamamlandığını vurgulayan Yavuz, teklif metninin önce kamuoyuyla paylaşıldığını, ardından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edildiğini ifade etti.

Genel Sekreter Yavuz, "Eğitim-Bir-Sen, önceki yedi toplu sözleşmede elde ettiği 88 kazanıma yenilerini ekleyerek yetkinin hakkını vermek, eğitim çalışanlarının iş verimini artırmak, kurum huzur ve barışını yeniden sağlamak için Ağustos ayı boyunca önemli bir mücadeleyi yürütecek.

Eğitim öğretim ve bilim hizmet kolunda elde edilecek kazanımlara, Memur Sen'in yürüttüğü geneli ilgilendiren konularda üretilecek kazanımların da eklenmesiyle 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci daha da anlamlı hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

Önceki 7 toplu sözleşmede yetkili sendika olarak masaya oturan Eğitim-Bir-Sen'in tecrübe, birikim ve yaşanan problemlere hakimiyeti ile öne çıktığını vurgulayan Yavuz, sürece ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son toplu sözleşmede karşılanamayan talepler güncellendi, oluşan yeni talepler alındı. Son iki yıl içerisinde üniversitelerde akademik zam başta olmak üzere önemli başlıklar; milli eğitimde ise kariyer sistemine dahil edilemeyen şube müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları, müfettişler, araştırmacı ve uzmanların haklı sitemleri ile diğer onlarca başlık talebe dönüştü. Birim ücreti iyice düşük kalan ek dersler, sembolik kalan aile ve çocuk yardımı ile tek maaşla büyükşehirlerde yüksek kiraların yorduğu çalışanlar, kamuda oluşan maaş dengesizliği gibi önemli başlıklarda talepler sıralandı."

"Sadece mali haklar değil, kariyer imkanları da tekliflerde yer alıyor"

Talat Yavuz, Eğitim-Bir-Sen'in tekliflerinin, yalnızca eğitim çalışanlarının mali haklarını iyileştirmekle kalmadığını, aynı zamanda kariyer ve görevde yükselmelerinin önünü açacak içeriğe sahip olduğunu belirtti ve bu kapsamda görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının düzenli aralıklarla yapılması, yer değişikliği taleplerinin karşılanması gibi sosyal hayatı etkileyen pek çok konuya da yer verildiğini ifade etti.

"300 bine yakın akademik ve idari personele yönelik teklifler"

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Yavuz, bilim hizmet kolunda görev yapan 300 bine yakın akademik ve idari personelin mali ve özlük haklarına ilişkin sahadan gelen talepleri tekliflere dönüştürdüklerini belirterek, bu kapsamda üniversite ödeneği oranlarının artırılmasından, araştırma görevlilerine yeşil pasaport verilmesine kadar birçok konunun toplu sözleşme masasına taşınacağını ifade etti.

Eğitim-Bir-Sen tarafından, kazanımların korunması ve geliştirilmesi amacıyla sahadan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan tüm tekliflere aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir.

https://ebs.org.tr/storage/publication/688214f1569a01753355505.pdf

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI 8. DÖNEM (2026 - 2027) TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ



Eğitim öğretim ve bilim hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerine yönelik tekliflerimiz

A. Önceki Dönem Toplu Sözleşme Hükümlerinden 8. Dönem Toplu Sözleşmede Revize Edilerek Teklif Olarak Sunulan Maddeler

1. 7. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin 2026 ve 2027 yıllarında da devamı



2. Yıl boyunca hafta içi ve hafta sonları idari izinli sayılan günlerde ders görevlerinin yapılmış sayılması



3. Ders dışı eğitim çalışmalarında toplam ders yüküne göre konulan tavanın artırılması (%5'den %10'a çıkarılması)



4. Geçici görevlendirilen okul yöneticilerinin asli görevleri karşılığı ek ders ücreti ile görevlendirildikleri kurumun yönetim görevi karşılığı ek dersi ücreti arasında fazla olandan yararlandırılmaları



5. Ek ders ücretlerinin fiilen derse girme şartı olmaksızın yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere %25, doktora eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere %40 oranında artırımlı ödenmesi



6. Eğitim kurumlarının yöneticilerinin haftada 6 saat olan aylık karşılığı ders görevlerinin isteklerine bırakılması



7. Öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artış yapılması; 18.890 gösterge rakamı karşılığı (22.105 TL) olarak ödenmesi



8. Eğitim-Öğretim Tazminatında artış yapılması; Öğretmenlere ödenmekte olan eğitim-öğretim tazminatı oranlarının 40 puan (4.446,80 TL) artırılması



9. Geliştirme Ödeneğinin süresinin uzatılması; Geliştirme ödeneği ödenmesine 8. Dönem Toplu Sözleşme süresi boyunca (2027 yılı sonuna) kadar devam edilmesi



10. Üniversite yurtlarında görevli personelin fazla çalışma ücretlerinin bütçe kanununda belirlenen rakamın on katı tutarında ödenmesi



11. Nöbet görev ücretinin her bir nöbet görevi için 5 ek ders saati olarak ödenmesi



12. DYK'nda görevli memur ve hizmetlilere bütçe kanununda belirlenen rakamın on katı tutarında (2025 bütçe kanununda belirlenen miktara göre 128 TL) fazla çalışma ücreti ödenmesi



13. Okul yöneticilerinin yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinin haftada 10 saat artırımlı ödenmesi



14. Üniversite lojmanlarında idari personele en az %25 oranında kontenjan ayrılması



15. Sınıf öğretmenleri ile okul öncesi öğretmenlerine sınıf/şube sorumluluğu karşılığı haftada ilave 3 saat ek ders ücreti ödenmesi



16. Öğretim görevlilerinin geliştirme ödeneklerinin %100 oranında ödenmesi



17. İkili öğretim yapılan okullarda görevli memur ve hizmetlilere mesai saatleri dışındaki fazla çalışma ücretlerinin bütçe kanununda belirlenen rakamın on katı tutarında ödenmesi



18. Akademik personele ödenmekte olan eğitim öğretim ödeneğinin iki kat artırımlı ödenmesi

B. 8. Dönem Toplu Sözleşmeye İlişkin Yeni Teklif Olarak Sunulan Maddeler

19. Milli Eğitim Bakanlığının il milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü, eğitim müfettişi, eğitim müfettiş yardımcısı, şube müdürü ve dengi kadroları ile üniversitelerin fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri ve şube müdürü kadrolarına atananlara 120 puan (13.340,40 TL) tutarında eğitim hizmetleri tazminatı adı altında ödeme yapılması



20. Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan öğretmenlere ilave tazminat ödenmesi; Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan öğretmenlere, görev yaptığı yere göre %10 (1.111,70 TL) ila %90 (10.005,30 TL) arasında değişen oranlarda ilave tazminat ödenmesi



21. Ek ders birim ücretlerinde artış yapılması; Ek ders birim ücretlerine esas gösterge rakamının 140'dan (brüt 163,82 TL) 280'e (brüt 327,66 TL) yükseltilmesi



22. Hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücretlerine artış yapılması; Halen her 10 ders saatine karşılık 1 saat olarak ödenmekte olan hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücretinin her 6 saate karşılık 1 saat olarak ödenmesi



23. Aylık karşılığı ders yüklerinin 15 saatte eşitlenmesi; Tüm öğretmenler yönünden aylık karşılığı ders yükünün haftada 15 saat olarak uygulanması



24. Kurslarda görevli yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi; DYK haricindeki kurslar ile İYEP kurslarında görevli yönetici ve öğretmenlere ödenmekte olan ek ders ücretlerinin %100 artırımlı ödenmesi



25. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında birden fazla yöneticinin görev alabilmesi; hafta içi mesai saatlerinden sonra görev alanlara haftada 3 saat (491,46 TL), hafta sonları görev alanlara haftada 6 saat (982,922 TL) ek ders ücreti ödenmesi



26. Okul yöneticilerine muhakkiklik görevinin isteklerine bağlı olarak verilmesi; her bir inceleme/soruşturma dosyası için 25 saat ek ders ücreti (4.095,50 TL) ödenmesi; muhakkiklik görevine harcırah ödenmesi



27. Kariyer basamaklarına esas öğretmenlik hizmet süresinin tespitinde memuriyette geçirilmiş ve geçirilmiş sayılan sürelerin değerlendirilmesi



28. Şube müdürü kadrolarında bulunanlara uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ünvanı ve tazminatı alma hakkı tanınması



29. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ve yabancı dil derslerinde yazılı ve uygulamalı sınavları için 5 saat ek ders ücreti (819,10 TL) ödenmesi



30. Öğretmen kadrolarında bulunanların her 360 günlük çalışmaları için 72 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması



31. Öğrencilerin derse katılmaması/gelmemesi hallerinde ders görevi için hazır bulunan öğretmenlerin bahse konu ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığı ücretlerinin ödenmesi



32. Bakanlık uhdesindeki bir görevin yürütülmesi için geçici görevlendirilen öğretmenler ile yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenlere, haftada 18 saat yerine bu görevleri karşılığında haftada 27 saat ek ders ücreti ödenmesi



33. Aralıksız eğitim yapılan eğitim kurumu ve sınıflarda görev alan okul öncesi öğretmenlerine, haftada 5 saat ek ders ücreti ödenmesi



34. 24 saat hizmet esasına göre faaliyet gösteren öğretmenevi ve akşam sanat okullarında, hafta içi mesai saatleri sonrası ve hafta sonları fiilen fazla çalışma yürüten yöneticilere, her fazla çalışma günü için 10 saat ek ders ücreti (1.683 TL) ödenmesi



35. Taşıma kapsamında öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında öğrenci taşıma uygulamasına ilişkin görev verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren eğitim kurumu yöneticisi ile rehber personele, haftada 5 saat ek ders ücreti (819,10 TL) ödenmesi



36. Taşıma kapsamında öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında fiilen görev yapan personelin, bu kurumlarda verilen öğle yemeğinden ve servis hizmetinden faydalandırılması



37. Öğretmen çocuklarının parasız yatılılık ve bursluluk hakkından faydalanması için aranan gelir sınırının artırılması



38. Zorunlu hizmet yükümlüsü olmamalarına rağmen zorunlu hizmet alanlarına atananların hizmet sürelerinin iki yıla bir kademe ilerlemesi kapsamında değerlendirilmesi



39. Hafta sonları ve hafta içi mesai saatleri dışında katılımın zorunlu tutulduğu faaliyetler için 5 saat ek ders ücreti (819,10 TL) ödenmesi



40. Nöbet görevini yerine getirip getirmediğine bakılmaksızın dersi boş geçen sınıflarda ders okutan öğretmenlerin okuttukları bu derslerin aylık ve ek ders görevlerinin hesabında değerlendirilmesi



41. Şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personel ile kimyasal ve biyolojik atık gibi zehirli maddelere maruz kalarak çalışan personele, koruyucu giyim malzemesi verilmesi



42. Kadrolu usta öğreticilere, fiilen okuttukları her 6 saat ders için 1 saat hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmesi



43. Kadrolu usta öğreticilerin haftalık 15 saati aşan ders görevleri karşılığı ek ders ücreti ödenmesi



44. Kadrolu usta öğreticilere yeşil pasaport hakkı tanınması



45. Toplu taşıma hizmeti bulunmayan yerlerde görev yapan öğretmenlere yol ücreti ödenmesi



46. BİLSEM tanılama ve değerlendirme süreçlerinde her bir uygulama için ücret ödenmesi



47. BİLSEM ve açık öğretim merkezlerinde saat 18.00 sonrasına sarkan faaliyetler için ödenecek ek ders ücretlerinin gece öğretimi kapsamında ödenmesi



48. Okul yöneticilerinin yıllık izinli oldukları sürelerde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinin ödenmesi



49. İl milli eğitim müdürlüklerinde Fatih Projesi/Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü olarak görevlendirilenlere haftada 18 saat yerine 27 saat ek ders ücreti ödenmesi



50. İş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlike teşkil eden madde ve şartlara maruz kalan bölüm/atölye/laboratuvar şefleri ile atölye ve laboratuvar öğretmenlerine iş riski tazminatı ödenmesi



51. İş kazaları ve trafik kazalarından kaynaklanan yönetici, öğretmen ve şoför personele yönelen tazmin taleplerine ilişkin sorumluluk sigortası yaptırılması



52. Hafta sonu gerçekleştirilen belletmenlik görevleri için ek ders ücretlerinin 5 saat artırımlı ödenmesi



53. 24 saat hizmet esasına göre faaliyet gösteren Milli Eğitim Akademisi Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde, hafta içi mesai saatleri sonrası ve hafta sonları fiilen fazla çalışma yürüten yöneticilere, her fazla çalışma günü için 10 saat ek ders ücreti (1.638 TL) ödenmesi



54. Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimini sürdüren öğretmen adaylarına %100 oranında (11.117 TL) eğitim-öğretim tazminatı ödenmesi



55. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanına sahip sözleşmeli öğretmenlere uzman/başöğretmenliğe dayalı ilave eğitim-öğretim tazminatı ödenmesi



56. Süt iznini kullanamayan kadın öğretmenlerin süt izni süresince ikametgahlarına yakın eğitim kurumlarına veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine geçici görevlendirilmeleri



57. Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavına memuriyet mahalli dışında katılan adaylara geçici görev yolluğu ödenmesi



58. Kadrosuz usta öğreticiler ile ücretli öğretmenlere ödenecek birim ek ders ücretinin 3 kat artırımlı ödenmesi



59. Kadrosuz usta öğreticiler ile ücretli öğretmenlere okuttukları 6 ders saatine karşılık 1 saat hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücreti ödenmesi



60. Kadrosuz usta öğreticiler ile ücretli öğretmenlerin idari izinli sayılan günlerde üzerlerindeki ders görevlerinin yapılmış sayılarak ücretlerinin ödenmesi



61. Kadrosuz usta öğreticiler ile ücretli öğretmenlerden sendika üyesi olanlara toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi



62. Kadrosuz usta öğreticiler ile ücretli öğretmenlerden haftalık 12 saat ve üzerinde ders yükü bulunanların tam zamanlı çalışmış sayılarak sigorta primlerinin aylık 30 gün üzerinden ödenmesi



63. Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında aylık toplu taşıma kartı hizmeti bedelinin nakden ödenmesi



64. Eğitim müfettişlerinin özel hizmet tazminatı oranlarında 100 puna artış yapılması; eğitim müfettişi ve yardımcılarının iş güçlüğü zammı ile temininden güçlük zammı oranlarının artırılması



65. Üniversite ödeneği oranlarına artış yapılması; Üniversite akademik personeline ödenmekte olan üniversite ödeneği oranlarında 200 puan (22.234 TL) artış yapılması



66. Üniversite idari personeline geliştirme ödeneği ödenmesi; Üniversite idari personelinin öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlar için öngörülen geliştirme ödeneği oranlarıyla orantılı olarak geliştirme ödeneğinden faydalandırılması



67. Üniversite idari personeline en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının %50'si oranında (5.558,50 TL) yükseköğretim tazminatı ödenmesi



68. Üniversite ek ders ücreti gösterge rakamlarının %100 artırımlı uygulanması



69. Akademik teşvik ödeneğinin ödenebilmesi için aranan asgari akademik teşvik puanı şartının (30 puan) uygulanmaması; 50 ve üzeri akademik teşvik puanı karşılığı teşvik ödeneğinin %100 artırımlı ödenmesi



70. Doçent unvanı alanların, doçent kadrolarının sahip oldukları özlük haklarından faydalandırılmaları



71. Üniversite idari personeline döner sermaye katkı payı ödenmesi; Üniversitelerde döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan idari personele de döner sermaye katkı payı ödenmesi



72. Doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atananların, atama süresi sınırının kaldırılarak daimi kadroya dönüştürülmesi



73. 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33/a kadrolarına atanması



74. Araştırma görevlilerine yeşil pasaport hakkı tanınması



75. Üniversite mali hizmetler uzmanı kadrolarında bulunanların ücret ve tazminatlarının, YÖK'de görev yapan mali hizmetler uzmanı kadroları için öngörülen ücret ve tazminat gösterge rakamları üzerinden ödenmesi



76. Üniversitelerde görev yapan idari personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan memurlara, birim fazla çalışma ücretinin on katı tutarında (2025 bütçe kanununda belirlenen miktara göre 128 TL) fazla çalışma ücreti ödenmesi



77. Üniversite idari personeline üniversiteler arasında merkezi olarak isteğe, mazerete bağlı ve karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama ve geçici görevlendirilme hakkı tanınması



78. Üniversite görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının ÖSYM tarafından bütün üniversiteleri kapsayacak ve bağlayacak şekilde en geç üç yılda bir merkezi olarak gerçekleştirilmesi



79. 2547 sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi veya 375 sayılı KHK'ni ek 25. maddesi gereğince görevlendirilen öğretim elemanlarına fiilen görev yaptıkları yer için öngörülen geliştirme ödeneğinin ödenmesi; kadrosunun bulunduğu birimin geliştirme ödeneği ile görevlendirildiği birimin geliştirme ödeneğinin daha yüksek olanından yararlandırılması



80. Koruma ve güvenlik görevlilerine milli ve dini bayramlarda birim fazla çalışma ücretinin on katı tutarında (2025 bütçe kanununda belirlenen miktara göre 128 TL) fazla çalışma ücreti ödenmesi



81. Üniversitelerde Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan personele ayni giyim yardımı yapılması



82. Öğretim elemanlarının hakemli dergilerde gerçekleştirdikleri makale hakemliklerinin akademik teşvik puanının hesabında değerlendirilmesi



83. İdari izinli sayılan günlerde öğretim elemanlarının üzerlerinde bulunan ders görevlerinin yapılmış sayılarak ders ücretlerinin ödenmesi



84. Tezli yüksek lisans, yeterlilik sınavı, doktora tezi ve sanatta yeterlilik tezi jüri üyeliklerine 3.000 gösterge rakamı üzerinden (3.510,33 TL) ücret ödenmesi



85. Üniversite idari görev ödeneğinin %100 artırımlı ödenmesi



86. Milli Savunma Üniversitesi ve bağlı birimlerinde yaz tatilinde gerçekleştirilen ATAT dönemi faaliyetlerinin yaz okulu kapsamında değerlendirilmesi ve buna göre ücretlendirilmesi



87. Milli Savunma Üniversitesi ve bağlı birimlerinde görev yapan sivil akademik ve idari personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan memurlara, birim fazla çalışma ücretinin on katı tutarında (2025 bütçe kanununda belirlenen miktara göre 128 TL) fazla çalışma ücreti ödenmesi



88. Üniversite genel sekreter yardımcıları ile daire başkanlarına 2.000 gösterge rakamı üzerinden (2.340,42 TL) makam tazminatı, 8.000 gösterge rakamı üzerinden (9.361,68 TL) görev tazminatı ödenmesi



89. Üniversite personeline servis hizmeti sağlanması, Servis hizmetinin sağlanamadığı durumlarda aylık toplu taşıma kartı verilmesi



90. Milli Eğitim Bakanlığı taşınmazlarında kurulu tesisleri denetleme görevini mesai gün ve saatleri sonrasında yerine getirenlere 1.000 gösterge rakamı üzerinden (1.117 TL) ücret ödenmesi



91. Türk dili ve edebiyatı sorumluluk sınavlarında yazlı ve sözlü sınavlar için ayrı ayrı ücret ödenmesi



92. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocukları için açılan kurslarda hafta içi mesai saatleri sonrası veya hafta sonlarında on-line veya yüz yüze fiilen kurs görevini yerine getirenlere ek ders ücretlerinin %100 artırımlı ödenmesi



93. Doçent kadrolarında bulunanlara birinci derece şartı olmaksızın makam tazminatı ödenmesi